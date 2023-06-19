Инсайд: сюжетное дополнение для ремейка Resident Evil 4 будет анонсировано до конца года ©

Фанаты и простые игроки обновлённого издания Resident Evil 4 уже несколько месяцев ждут официального анонса сюжетного DLC. К удивлению многих, разработчики упустили эффект больших игровых презентаций Summer Game Fest, что заставило поволноваться некоторых пользователей о судьбе дополнения. Обеспокоенных игроков решил утешить авторитетный инсайдер под ником Dusk Golem, который поделился последней закулисной информацией о будущем серии Resident Evil.

Как отмечает автор утечек, Capcom по-прежнему намерена выпустить дополнение Separate Ways для ремейка Resident Evil 4. Расширение будет олицетворять собой переработанную и улучшенное версию DLC к оригинальной игре, где можно было играть за Аду Вонг и больше узнать о деревне культистов Лос Илюминадос. Инсайдеру неизвестно почему разработчики пропустили игровые презентацию июня, но он уверен, что официально дополнение будет раскрыто до конца этого года. Вероятно, после анонса, релиз DLC не заставит себя долго ждать. По мнению Dusk Golem, Capcom хочет избежать повторения истории с расширением для Resident Evil: Village, когда после его анонса игрокам слишком долго пришлось ждать релиза.

Также инсайдер добавил, что фанатам серии Resident Evil лучше пока не ждать новостей про девятую часть. Согласно его данным, Capcom не намерена показывать Resident Evil 9 в этом году и в первой половине 2024, новостей также не ожидается.