Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 6 667 оценок

Инсайд: сюжетное дополнение для ремейка Resident Evil 4 будет анонсировано до конца года

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Gutsz
Новости

Фанаты и простые игроки обновлённого издания Resident Evil 4 уже несколько месяцев ждут официального анонса сюжетного DLC. К удивлению многих, разработчики упустили эффект больших игровых презентаций Summer Game Fest, что заставило поволноваться некоторых пользователей о судьбе дополнения. Обеспокоенных игроков решил утешить авторитетный инсайдер под ником Dusk Golem, который поделился последней закулисной информацией о будущем серии Resident Evil.

Как отмечает автор утечек, Capcom по-прежнему намерена выпустить дополнение Separate Ways для ремейка Resident Evil 4. Расширение будет олицетворять собой переработанную и улучшенное версию DLC к оригинальной игре, где можно было играть за Аду Вонг и больше узнать о деревне культистов Лос Илюминадос. Инсайдеру неизвестно почему разработчики пропустили игровые презентацию июня, но он уверен, что официально дополнение будет раскрыто до конца этого года. Вероятно, после анонса, релиз DLC не заставит себя долго ждать. По мнению Dusk Golem, Capcom хочет избежать повторения истории с расширением для Resident Evil: Village, когда после его анонса игрокам слишком долго пришлось ждать релиза.

Также инсайдер добавил, что фанатам серии Resident Evil лучше пока не ждать новостей про девятую часть. Согласно его данным, Capcom не намерена показывать Resident Evil 9 в этом году и в первой половине 2024, новостей также не ожидается.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Monk78

Капком в этом году крайне с положительной стороны себя показывают, и ожидать что у них припасено на конец года на вряд ли смогут инсайдеры, но я думаю чем ни будь удивят.

2
DanteMax31

Вот надеюсь на это...

0
Kenn1y

Ещё бы DLC не кодами давали, как последние свои релизы, вроде MH Rise,REVIII.

0
KnDiman

Ну как бы большинство рассчитывало, что оно до конца года уже появится, а тут только анонс.

1
bohdan2015

Что ж так долго тянут(

0
Walеn

Чтоб люди потом не ныли и не плакали, засирая все подряд)

Лучше подождать чуть дольше, чем на выходе получить что-то на подобии киберпанка до всех патчей.

3
ratte88

Расстягивают производство. Выпустят сейчас всё, а потом долгий перерыв и начнут люди канючить, что играть не во что, капком спит.

1
Вор Пиратычь

Та я и так всю игру прошёл за Аду. Для тех кто в танке поясняю МОДЫ.

0
4de

Опять этот Даск Троллинг, который в прошлый раз утверждал :

- в ремейке нет ни одной части событий, которая была бы удалена (привет бульдозер, U-3 и.т.д)

- кампания Separate Ways, ориентированная на Аду Вонг, включена в ремейк на релизе (потом ближе к релизу переобулся и стал утверждать что отдельно)

- Resident Evil Village не было запланировано никаких DLC до ее выхода (На деле из слитых документов хакерами стало ясно что длс находилось на стадии разработки с 2020 года)

- Separate Ways в ремейке будет длиннее и насыщение чем в оригинале (Потом он пишет что dlc Separate Ways будет не таким длинным и не стоит на него возлагать сильных ожиданий)

- Separate Ways должна выйти в 2023 году (но если анонс даже и будет в сентябре на TGS то релиз будет минимум в начале 24 года)

Продолжать список великого инсайдера?

0