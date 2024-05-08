Красивая графика с серьезным падением fps. В сети показали работу трассировки пути в Resident Evil 4

Несколько недель назад для Resident Evil 4 был выпущен мод, в котором реализована поддержка трассировки путей - еще более богатой формы освещения, чем трассировка лучей. Благодаря трассировке пути в некоторых локациях ремейк Resident Evil 4 выглядит великолепно, но за повышенное визуальное качество приходится платить, особенно в разрешении 4K.
Ребята из MxBenchmark подготовили видеоролик, в котором сравнили качество изображения в Resident Evil 4 Remake - с включенной трассировкой лучей и новинкой в виде трассировки пути. Последний режим освещения неофициально присутствует в RE4 на ПК благодаря работе EXXXcellent и Praydog.
Прирост качества изображения при включении трассировки путей заметен сразу - окружение становится более реалистичным (хотя и не во всех местах). Проблема, однако, заключается в резком падении производительности. При включении трассировки путей приходится учитывать анимацию, примерно вдвое меньшую, чем при трассировке лучей. В протестированной конфигурации, с RTX 4080 и i7 10700F на борту, для поддержания 60 fps приходится использовать DLSS 3.7 в 4K ( при этом частота может упасть примерно до 50-55 fps).
Ремейк Resident Evil 4 - не единственная часть серии, получившая модификацию трассировки пути: все остальные игры на движке RE Engine получили ее в начале этого месяца. Также в прошлом месяце его получила Dragon's Dogma 2, также созданная на движке RE Engine, что дало значительные визуальные улучшения.
Ремейк Resident Evil 4 доступен на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и Xbox Series S.
там кажется на фоне из ЖэКа звонят за перерасход по электричеству
Это похоже уже 10090 ))
Как то мелковато
Местами красиво, но местами - не очень.
Запечь бы эти ваши Path Tracing, ибо динамической смены дня и ночи нет.
так и не понял, чо народ так вокруг этого РТХ пляшет. ну графоний чуть другой и чо? Не настолько игра принципиально меняется, чтоб его везде пихать и чтоб переживать, что где-то нету.
Хотя... Я начинал играть в 90е, где в основном просто радовались тому факту, что игра вообще запустилась, а из самых страшных требований было 32 мб оперативки и ускоритель 3D VooDoo.
ну объенктивности ради в большинстве игр он и нафик не нужён ртх ваш, но в сингловых типа резика ему там самое место.
"Я начинал играть в 90е, где в основном просто радовались тому факту, что игра вообще запустилась"
Так и продолжай так играть, никакой красоты, всё на минималках, запускается и ладно, никто ж не мешает. А по поводу RTX, когда игра не просто интересна, но и бомбически красива и технологична, имхо, это ж только в плюс, а RTX действительно добавляет играм красоты и очень хорошо, что есть возможность уже сейчас получать удовольствие от такой шикарной технологии. NVidia за RTX огромнейший RESPECT.
Эй, дебилушка, а ты своё мнение уже ведь и не имеешь, тебе нассали как в губку и ты впитал. Удали эту парашу влохерскую, не позорься.
жаль только, что нет бомбически красивых игор )))
Ну зря они не довели до ума, картинка была бы лучше. Могли бы генерацию кадров фср внедрить раз уж амуде продались
Что мешало Capcom включить Path Tracing в настройках графики сразу.Зачем надо было скрывать эту опцию.
возможно потом что он не допилен. в дракона догме пачт не понимает нормали походу а может это его база. а тут ролик не запускается.
Скоро придумают что на Видюху будут крепить мать , а не оборот))
Нехило так Графический процессор разогнался. Вот только, как долго он в режиме Boost протянуть сможет.
Темнота + дроп FPS 👍
Мод платный?
Вспоминаю графику Half-Life 2 без всяких трассировок и понимаю, что развитие свернуло не туда.
Через год выйдет 5080 и будет стабильные 60 ФПС, так что без паники.
с длсс 4.3 с апскелинга 800х600 и не на 5080 а на 5090 супер