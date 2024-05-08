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Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
9.2 11 829 оценок

Красивая графика с серьезным падением fps. В сети показали работу трассировки пути в Resident Evil 4

Gruz_
Новости

Несколько недель назад для Resident Evil 4 был выпущен мод, в котором реализована поддержка трассировки путей - еще более богатой формы освещения, чем трассировка лучей. Благодаря трассировке пути в некоторых локациях ремейк Resident Evil 4 выглядит великолепно, но за повышенное визуальное качество приходится платить, особенно в разрешении 4K.

Ребята из MxBenchmark подготовили видеоролик, в котором сравнили качество изображения в Resident Evil 4 Remake - с включенной трассировкой лучей и новинкой в виде трассировки пути. Последний режим освещения неофициально присутствует в RE4 на ПК благодаря работе EXXXcellent и Praydog.

Прирост качества изображения при включении трассировки путей заметен сразу - окружение становится более реалистичным (хотя и не во всех местах). Проблема, однако, заключается в резком падении производительности. При включении трассировки путей приходится учитывать анимацию, примерно вдвое меньшую, чем при трассировке лучей. В протестированной конфигурации, с RTX 4080 и i7 10700F на борту, для поддержания 60 fps приходится использовать DLSS 3.7 в 4K ( при этом частота может упасть примерно до 50-55 fps).

Ремейк Resident Evil 4 - не единственная часть серии, получившая модификацию трассировки пути: все остальные игры на движке RE Engine получили ее в начале этого месяца. Также в прошлом месяце его получила Dragon's Dogma 2, также созданная на движке RE Engine, что дало значительные визуальные улучшения.

Ремейк Resident Evil 4 доступен на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и Xbox Series S.

15
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
_RedLion_
14
Bambillo132

там кажется на фоне из ЖэКа звонят за перерасход по электричеству

0
Tsssss

Это похоже уже 10090 ))

2
saa0891

Как то мелковато

7
Cyberpadla 3077 saa0891
0
Макс Макс 007

Местами красиво, но местами - не очень.

Запечь бы эти ваши Path Tracing, ибо динамической смены дня и ночи нет.

4
Oscilograf

так и не понял, чо народ так вокруг этого РТХ пляшет. ну графоний чуть другой и чо? Не настолько игра принципиально меняется, чтоб его везде пихать и чтоб переживать, что где-то нету.

Хотя... Я начинал играть в 90е, где в основном просто радовались тому факту, что игра вообще запустилась, а из самых страшных требований было 32 мб оперативки и ускоритель 3D VooDoo.

0
Bambillo132

ну объенктивности ради в большинстве игр он и нафик не нужён ртх ваш, но в сингловых типа резика ему там самое место.

-1
Pahant0Ss
2
AllConforD

"Я начинал играть в 90е, где в основном просто радовались тому факту, что игра вообще запустилась"

Так и продолжай так играть, никакой красоты, всё на минималках, запускается и ладно, никто ж не мешает. А по поводу RTX, когда игра не просто интересна, но и бомбически красива и технологична, имхо, это ж только в плюс, а RTX действительно добавляет играм красоты и очень хорошо, что есть возможность уже сейчас получать удовольствие от такой шикарной технологии. NVidia за RTX огромнейший RESPECT.

-1
r0b0tf00t Pahant0Ss

Эй, дебилушка, а ты своё мнение уже ведь и не имеешь, тебе нассали как в губку и ты впитал. Удали эту парашу влохерскую, не позорься.

-6
r0b0tf00t AllConforD

жаль только, что нет бомбически красивых игор )))

-4
caliskan

Ну зря они не довели до ума, картинка была бы лучше. Могли бы генерацию кадров фср внедрить раз уж амуде продались

0
XeNTRoN

Что мешало Capcom включить Path Tracing в настройках графики сразу.Зачем надо было скрывать эту опцию.

0
MunchkiN 616

возможно потом что он не допилен. в дракона догме пачт не понимает нормали походу а может это его база. а тут ролик не запускается.

0
PastoralUpton

Скоро придумают что на Видюху будут крепить мать , а не оборот))

0
Беркут Слеер

Нехило так Графический процессор разогнался. Вот только, как долго он в режиме Boost протянуть сможет.

0
ku3necov

Темнота + дроп FPS 👍

0
darkMarshall

Мод платный?

0
altair_nur

Вспоминаю графику Half-Life 2 без всяких трассировок и понимаю, что развитие свернуло не туда.

-1
Yoshemitsu

Через год выйдет 5080 и будет стабильные 60 ФПС, так что без паники.

-3
Unicorling

с длсс 4.3 с апскелинга 800х600 и не на 5080 а на 5090 супер

-1