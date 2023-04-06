Обновление с режимом Наёмники для ремейка Resident Evil 4 вышло раньше времени в некоторых регионах

Версия классического режима «Наемники» в ремейке Resident Evil 4 официально выйдет завтра, но, похоже, у некоторых людей уже есть доступ к контенту. Обновление, по-видимому, раньше времени появилось на PlayStation в Корее и, возможно, на других азиатских территориях, что позволило игрокам из этого региона (или тем, кто создал корейскую учетную запись PlayStation) опробовать контент раньше. Говорят, это очень небольшое обновление — разблокировка всего 2 МБ.
Как и следовало ожидать, люди уже транслируют новый режим «Наемники», что дает представление о том, чего ожидать. Кажется, это в основном аркадный опыт, основанный на очках, который вы помните, но количество контента довольно ограничено. В настоящее время вы можете играть только за Леона, Луиса, Краузера и Ханка, и предлагаются только три карты: Деревня, Замок и Остров.
Предыдущий анализ данных показал, что Ада и Вескер являются игровыми персонажами Наемников, а в оригинальной версии режима была четвертая карта, Верфь. Вполне вероятно, что этот контент будет добавлен в будущем обновлении, возможно, как часть DLC «Отдельные пути».
В новую Resident Evil 4 можно играть на ПК, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. Официальный запуск The Mercenaries состоится 7 апреля.
сделали ханка со старта но не аду, умом получается =)
вполне логично, что ее упакуют в один пак с ее кампанией.
завезут вместе с её дополнением, логично же
Стоп что? А где Ада? Её же даже сливали что она там должна быть?
100% ада будет вместе с платным длц её кампании, это же капком :D
Ну да но вроде как в Наёмниках она и так изначально должна была быть, и Вескер тоже, вот блин, хотя раз все файлы Наёмников в том числе и с Адой и Вескером и этой картой Верфь в игре, то моддеры поди разберутся как их раньше времени разблочить.
ну мы сами виноваты, что начали схавывать. Прототип наёмников был ещё в самой первой части игры, правда экзом для сеги, и как во всех частях до недавнего времени спокойно открывался после прохождения
Как же классно,я уже и забыл что наёмники выходят 7 апреля.Жаль только что походу миссии с Адой надо будет покупать.
А чё за задание ады ?
Тебе куда проще на ютубе посмотреть,а так это миссия на острове где надо собрать части вируса.
Та и фиг с ним. Я всё ещё не прошёл сюжет. На хардкоре тяжко даётся.
Прошёл игру на обычном и потом сразу пересел на профессионала, могу сказать, что хардкор куда проще, по сути тот же стандартный, ток в голову 2 раза стрелять для оглушения. Вот профессионал реально жопа, ток идеальные парирования работают, в голову 3 выстрела для оглушения и патронов очень мало дают. Стычку в доме Луиса раза с 30 удалось пройти.
Не знаю на стычку в доме с первого раза прошёл на пррфисионале, да ещё и игру на S+ прошёл, Эшли, это ад.
Что ???
В магазине в поиске найдешь, ну или так.
Вескера заменили Луисом
Жаль что не будет сплит скрина как в резидент ивл 5,6 и ревелейшенс 2! Всё ещё с сыном бывает в 6 рубимся на двух мониторах на ПК
Не знаю, что у них там за 2 мегабайта, но у меня 16.8 гиг качает...
потом поиграю, до острова ещё не дошел по сюжету) погодите, тут хардкор начался)))
Вот что значит экономия) и как без травы жить?:XD С базукой гордо Леон в сады вошел...
жаль нету в игре серъезной бомбы:D играю в одно касание - или я - или тебя!
Даже в наёмниках(извините) умудрились обосраться .... чё за полумеры? Игра становиться полумерным шедевром... ибо Аду тупо опрокинули и ждите ДЛС с ней под конец года Х_Х , а в наёмниках видимо ОЧЕНЬ сложно персов добавлять и она будет че в Наёмники V2.0? Кому оно надо будет? И если(я не утверждаю!) ДЛС будет с неё ПЛАТНЫМ, то не сильно-ли дохрена ценник за бестолковые скинчики???? Нафик такое делать ????
И еще момент... ГДЕ ВЕСКЕР??? ДААААААААА он был в оригинальной части, не просто тупо в конце заставочке, а именно в Наёмниках, зато Ханка притулили(хрен пойми зачем, который в этой части вообще ничего не делал)... странная логика у разработчиков(та и вообще пора уже этому персонажу раскрывать себя , кто такой и чем настолько он крут, есть уже теория что это как в фильме СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА ФРЭНК, т.е. образ один, человек вечно другой ибо никогда не снимал маску)... Для меня все-ж это игра года, которая вызывает кучу "НО" .... -_-
Детский сад какой то. Кампанию Ады скорей всего будут так же перерабатывать и увеличивать ( потому что в оригинале она была короткой). Фактически могут сделать даже с размером половины ремейка. Естественно на это нужны время и силы. Но у тебя игры по волшебству сами по себе разрабатываются и в волшебном ящике появляются.
Мне на её компанию вообще пох. Пробежал в оригинале один раз ради сюжета и забил.
так то этого дополнения в оригинальной gamecube версии вообще не было. оно появилось только в ps2 версии почти через год. вот где самая жопа была.
Пошли новости , что она БУДЕТ еще короче чем ДЛС Деревни от РОЗЫ, а его пробежать можно было за несколько часов... что наводит на мысль о малом времени в длс... т.ч. никто ничерта не будет перерабатывать .... и если это окажется правдой, то это сильней расстраивает ... если тебе лично насрать на длс , то смысл было высказываться...
Что бы ты не истерил.
А что Ады нет в наемниках ?
Вместе с её длс завезут