Обновление с режимом Наёмники для ремейка Resident Evil 4 вышло раньше времени в некоторых регионах ©

Версия классического режима «Наемники» в ремейке Resident Evil 4 официально выйдет завтра, но, похоже, у некоторых людей уже есть доступ к контенту. Обновление, по-видимому, раньше времени появилось на PlayStation в Корее и, возможно, на других азиатских территориях, что позволило игрокам из этого региона (или тем, кто создал корейскую учетную запись PlayStation) опробовать контент раньше. Говорят, это очень небольшое обновление — разблокировка всего 2 МБ.

Как и следовало ожидать, люди уже транслируют новый режим «Наемники», что дает представление о том, чего ожидать. Кажется, это в основном аркадный опыт, основанный на очках, который вы помните, но количество контента довольно ограничено. В настоящее время вы можете играть только за Леона, Луиса, Краузера и Ханка, и предлагаются только три карты: Деревня, Замок и Остров.

Предыдущий анализ данных показал, что Ада и Вескер являются игровыми персонажами Наемников, а в оригинальной версии режима была четвертая карта, Верфь. Вполне вероятно, что этот контент будет добавлен в будущем обновлении, возможно, как часть DLC «Отдельные пути».

В новую Resident Evil 4 можно играть на ПК, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. Официальный запуск The Mercenaries состоится 7 апреля.