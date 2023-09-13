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Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 8 118 оценок

Появились скриншоты версии ремейка Resident Evil 4 и Resident Evil Village для iPhone 15 Pro

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monk70
Новости

На этой неделе Capcom объявила, что выпустит две игры Resident Evil для iPhone 15 Pro, когда будет выпущен совершенно новый мобильный телефон. Команда сообщила, что предоставит игрокам ремейк Resident Evil 4, а также Resident Evil Village. Оба созданы для игры на мобильных устройствах, их графика соответствует большинству консолей, а новейшая поддержка HDR обеспечивает невероятный реализм. Кроме того, обе игры будут поддерживать широкий спектр игровых контроллеров, а также мультитач с экранным управлением, если вы предпочитаете, так что вы сможете настроить игровой процесс. В сети появились первые скриншоты с демонстрацией в том числе экранного интерфейса.

Скриншоты Resident Evil 4

Скришоты Resident Evil Village

-16
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Vojov

Не понимаю как в это играть на телефоне без геймпада

7
Fox534

Было бы на чём и во что. А как - Уж разберёмся.

1
Roayal cat

Ну примерно так же как есть суп без ложки, вилкой.

3
arttk

Покупай Bluetooth-геймпад, подключай к телефону и играй. Впрочем, я РЕ4 оригинал как-то прошел на сенсорных кнопках, правда планшета, там поприятней и экран гораздо больше, лучше все видно, через эмулятор PS2, благо это медленная игра, а так да, тяжеловато, но вполне реально. Дарк Соулсы, к примеру, на чём только не проходили, на гитарах, барабанах, бананах и т.д., так что сенсор ещё не самый плохой вариант.) Что-нибудь подинамичней однозначно лучше геймпад подключать.

1
ColdCrazy

да тут даже с геймпадом можно не играть. Картинка всё равно мыльная)

0
Roayal cat arttk

А сам телефон зубами держать предлагаешь? Тогда уж специальная приблуда нужна, которая бы зажимала телефон, что-то вроде девайса для управление квадракоптера. Не удивлюсь если эпл начет их продавать отдельно ну ещё по одной цене нового айфона...

0
ColdCrazy

Видно графон то кастрировали и фпс не выше 30 будет, да ещё в каком нибудь 480р разрешении...

2
Озверин

на смартфоне не понадобится больше 30 фпс. лишь бы лесенок не было. дисплей-то там четкий.

0
-Zion-

Ничё что это смартфон?

0
Pebbles

Ясно, пойду посру

0
RTYWD

Надо же выглядит почти как на ПК, только текстуры замыленные, молодцы Capcom в общем

-7
Roayal cat

Ну да мыльцо на крошечном экране большую часть которого занимают виртуальные кнопки от геймпада всего за 150+к любой изврат за ваши деньги...

2
-Zion- Roayal cat

На скринах нет мыльца, тв слепой чтоли или на ПК смотришь? В любом случае, это смартфон и это ремейк 4 резика, лолище просто, и типа чёт не так. Да тут есть люди кто на компах в него нормально поиграть не может а ты до телефона докапался. Насрать воьбще на кнопки, важен сам факт.

0