Resident Evil 4 10.01.2005
9.1 4 194 оценки

Ремейк Resident Evil 4 получает ручной фонарик и огнемет, благодаря этим модам

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R_Mor
Новости

На прошлой неделе вышли два действительно классных геймплейных мода для ремейка Resident Evil 4. Первый позволяет игрокам вручную использовать фонарик Леона. А второй позволяет взять в руки огнемет.

Что действительно здорово в этих модах, так это то, что они могут полностью изменить то, как вы играете в игру.

Вы можете скачать мод "Ручной фонарик" отсюда, а мод "Огнемет" - отсюда.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
Sayway

Какой-то на видео слабый огнемёт, надо ему дамаг поднять.

8
jumiel

В описании мода писалось, что это не доделанный огнемет для самой игры и датамайнеры откопав его прикрутили в виде мода, но изначально так как предмет было решено не добавлять в игру, то и дамаг как таковоой ему не прописывали, а по умолчанию у него очень слабый урон

0
Kuzko jumiel

Там уже вышло обновление для мода на огнемёт которое урон ему подымает.

0
Baturtless1

Оооо фонарик прям реально полезный мод, спасиб сударь!) Некоторые моменты прям так и просится включить, а он заскриптован, теперь гуд, проверил - работает.

6
kolinmah

Что за странный бдсм-костюм на Леоне?)

3
FiNTroLL

Почему ГГ забыл надеть свой культовый куртец?

1
BaGa-HaCkEr

Как он в игре и сказал "Стырили".

0
Озверин

опять моды в новостях( кому надо - найдет.

0
gbhju037

Если реально полезный мод, то почему о нем не рассказать людям которые просто играют и не следят за каждой фишкой.

0
Озверин gbhju037

потому что это будет (есть) помойка, а не новостная лента.
Тут не какой-то глобальный мод или супернужный фикс. просто дженерик модификация с лишней пушкой. человек, который ищет, чем разнообразить игру просто кликнет вкладку "моды" на этой же странице.
для этого категории и придуманы.

0