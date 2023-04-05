Ремейк Resident Evil 4 получает ручной фонарик и огнемет, благодаря этим модам ©

На прошлой неделе вышли два действительно классных геймплейных мода для ремейка Resident Evil 4. Первый позволяет игрокам вручную использовать фонарик Леона. А второй позволяет взять в руки огнемет.

Что действительно здорово в этих модах, так это то, что они могут полностью изменить то, как вы играете в игру.

Вы можете скачать мод "Ручной фонарик" отсюда, а мод "Огнемет" - отсюда.