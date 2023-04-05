Ремейк Resident Evil 4 получает ручной фонарик и огнемет, благодаря этим модам

На прошлой неделе вышли два действительно классных геймплейных мода для ремейка Resident Evil 4. Первый позволяет игрокам вручную использовать фонарик Леона. А второй позволяет взять в руки огнемет.
Что действительно здорово в этих модах, так это то, что они могут полностью изменить то, как вы играете в игру.
Вы можете скачать мод "Ручной фонарик" отсюда, а мод "Огнемет" - отсюда.
Какой-то на видео слабый огнемёт, надо ему дамаг поднять.
В описании мода писалось, что это не доделанный огнемет для самой игры и датамайнеры откопав его прикрутили в виде мода, но изначально так как предмет было решено не добавлять в игру, то и дамаг как таковоой ему не прописывали, а по умолчанию у него очень слабый урон
Там уже вышло обновление для мода на огнемёт которое урон ему подымает.
Оооо фонарик прям реально полезный мод, спасиб сударь!) Некоторые моменты прям так и просится включить, а он заскриптован, теперь гуд, проверил - работает.
Что за странный бдсм-костюм на Леоне?)
Почему ГГ забыл надеть свой культовый куртец?
Как он в игре и сказал "Стырили".
опять моды в новостях( кому надо - найдет.
Если реально полезный мод, то почему о нем не рассказать людям которые просто играют и не следят за каждой фишкой.
потому что это будет (есть) помойка, а не новостная лента.
Тут не какой-то глобальный мод или супернужный фикс. просто дженерик модификация с лишней пушкой. человек, который ищет, чем разнообразить игру просто кликнет вкладку "моды" на этой же странице.
для этого категории и придуманы.