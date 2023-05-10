Resident Evil 4 будет взломана уже скоро, работа над кряком продвигается успешно ©

Самая известная хакерша под ником EMPRESS из России вновь проявила невероятное мастерство в борьбе против антипиратской защиты Denuvo. Новая часть знаменитой серии хорроров может оказаться на торрентах уже чуть больше, чем через месяц после официального релиза. Девушке уже удалось хорошо продвинуться в работе над кряком.

О своем прогрессе в удалении встроенной защиты Denuvo из Resident Evil 4 девушка написала в своем телеграм-канале. На данный момент работа над кряком еще продолжается, однако EMPRESS удалось извлечь все необходимые файлы игры, составить готовую сборку для скачивания и теперь дело осталось за малым. Ожидается, что хоррор будет взломан уже в ближайшие недели, а через несколько дней может начаться тестирование кряка. Хакерша уже отточила метод взлома на недавней Hogwarts Legacy, поэтому тест взломанной версии Resident Evil 4 может пройти довольно быстро.

До появления взлома Resident Evil 4 доступна для покупки на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 и Xbox One.