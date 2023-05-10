Resident Evil 4 будет взломана уже скоро, работа над кряком продвигается успешно

Самая известная хакерша под ником EMPRESS из России вновь проявила невероятное мастерство в борьбе против антипиратской защиты Denuvo. Новая часть знаменитой серии хорроров может оказаться на торрентах уже чуть больше, чем через месяц после официального релиза. Девушке уже удалось хорошо продвинуться в работе над кряком.
О своем прогрессе в удалении встроенной защиты Denuvo из Resident Evil 4 девушка написала в своем телеграм-канале. На данный момент работа над кряком еще продолжается, однако EMPRESS удалось извлечь все необходимые файлы игры, составить готовую сборку для скачивания и теперь дело осталось за малым. Ожидается, что хоррор будет взломан уже в ближайшие недели, а через несколько дней может начаться тестирование кряка. Хакерша уже отточила метод взлома на недавней Hogwarts Legacy, поэтому тест взломанной версии Resident Evil 4 может пройти довольно быстро.
До появления взлома Resident Evil 4 доступна для покупки на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4 и Xbox One.
Ну наконец-то. Как же долго я этого ждал
Не ты один, друг =)
ведь потратить 100р на активацию игры через стим это так дорого) бедные бомжи с компами под 100к
Аж полтора месяца ждёте. Дооо, это долго...
Отлично!
Помню как сейчас оригинальную на клавиатуре проходил, боль и страдания, но я смог 2 раза причём.
разве это боль и страдания? Попробуй пройти Jak and Dexter на клавиатуре))
ну кто тебе виноват что ты не можешь геймпад купить?я сколько раз играл ни разу ни каких проблем.хоть фифа хоть мк хоть резик 4 хоть 5 все на контролере xbox 360 pc пройдено.даже когда все голову ломали на ваганетке какую кнопку жмать я жмал на х ибо синяя кнопка и всегда проходил.не ну нравиться тебе садомазо заниматься удачи
Оперативно работает.
"Самая известная хакерша", "проявила невероятное мастерство", неудивительно, что она так прётся говоря - "ВСЕ мужчины рождены, чтобы быть слугами и рабами для нас. Чем быстрее вы это поймете, тем лучше. И если вы хотите услышать хотя бы одно доказательство, то задумайтесь, для чего у вас существует простата в заднице".(EMPRESS) и чуть больше месяца это 35 дней например, а тут уже 1,5 месяца прошло, а если добавить "в ближайшие недели" то как раз и будет 2 месяца.
Хотите сказать, что все, кто качает взломанные ей игры - куколды?
ты че обкурился?для начала она тебе ничем не обязана! едем далее лучше чем она нет в природе ни одного хаккера. Да что там лучше когда она единственная хакерша! Если у тебя пригорело напиши ей и взломает за 500 уе.Нет уе сиди и жди как все. Ты хочешь чтоб тебе на халяву по щелчку игры ломались? Если она может заработать несколько тыщ бачей на взломе она имеет на это полное право! Ты же не будешь ей деньги дарить? А кушать все хотят! Есть богатые они не хотят ждать они кидают донаты. И еще одно скажи спасибо что она вообще согласилась БЕСПЛАТНО взломать. Ибо недавно она писала что вообще не собирается взламывать новый резик. А ты хочешь и рыбку съесть и руки не запачкать. Если у человека есть мозги и умелые руки то срубить левака на стороне за свою умную голову ее никто не осуждает. Еще в прошлом году взломы ждали еще дольше. Помню она сразу на 1500 баксов 3 игры ломала. Когда остальные игры оставались не взломанные. Кто тебе мешает отъучись на программиста получи диплом. Займись изучением дерьмуво и взламывай игры по щелчку. А мы посмотрим через сколько ты запоешь!
следующий ее взлом не радует 70% взлом будет игры Forspoken
Ее заваливали просьбами взломать dead island 2, а также донаты решают, так что вряд ли форспоукен
Когда она только вышла, думаю подожду взлома, на следующий день не выдержал и купил по фул прайсу, наигрался, но репак скачаю, пусть лежит)
эмпамперс нашло очередного лошпеда?
Надеюсь Капком отбили деньги на продажах игры
Учитывая то, что игра в основе была уже готова, отбили с лихвой
С нетерпением ждём.