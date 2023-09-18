Сюжетное дополнение Separate Ways для ремейка Resident Evil 4 получило эффектный релизный трейлер

Компания Capcom представила релизный трейлер грядущего сюжетного DLC Separate Ways для ремейка Resident Evil 4.
Separate Ways, как и аналогичный по названию дополнительный эпизод оригинальной игры, посвящено Аде Вонг, она выступает в роли главной героини и рассказывает свою историю. Пока Леон ищет Эшли и пытается ее спасти, Ада, посланная загадочным Альбертом Вескером, работает с Луисом Серрой над возвращением таинственного предмета "Янтаря", сталкиваясь при этом со множеством собственных проблем. В трейлере показано, что ждет ее в будущем, а также новые элементы геймплея расширения.
DLC Separate Ways появится в ремейке Resident Evil 4 21 сентября. В этот же день выйдет обновление для режима Mercenaries, в котором Ада Вонг и Альберт Вескер будут добавлены в качестве играбельных персонажей.
Офигеть, почти весь вырезанный контент из оригинала, вернули и вернули в компанию Ады, Capcom просто мега молодцы, просто шикарно!
Ага, как впринципе все и предполгали, уже видно Второго Вердуго, Поездку на вагонетке и Лазерную Комнату, скорее всего U3 тоже вернут в этом дополнении а также другие вырезаные из основной игры локации и боссы, помимо новых.
круто, что второй инсектоид не пропал из сюжета.
Где предзаказ?
Бомба, ХЕРОБОЯШИ показал как надо делать!
Вот это уровень и красота!) а я думал где второй вердуго, теперь пазлы начинают слаживаться
Да в последние время япошки разогнали маховик интересных игр. Ждем.
Просто отрыв башки! Не могу дождаться 21 числа!
Цена то какая? А то вряд ли капком на этот раз длс бесплатно предоставят.
От косаря до полторашки где то будет думаю
Вроде 20 долляров.
10 на офф сайте был слив
Лир 400 бахнут 100%
Ляяяя, какая Адочка-сос...кхм, то есть, какой шикарный Вескер, берём
То, что доктор прописал. Это надо брать.
Ада очень секси
Сразу отвечу на такой вопрос "А DLC платное?"
Ответ: Нет DLC надо покупать цена где-то 10-20 долларов
"Но в конце ролика было написано Free Update вот даже скрин"
Ответ: Да все верно но это бесплатное обновление а не DLC обновление добавляет играбельных Адду и Вескера в режим Наемники
Вот заранее ответил на вопросы а их по любому зададут
Какая же Ада секси
Это просто шедеврально.Основная игра топ,и дополнение выгглядит прекрасно.
Не, это извращение какое ! Выпустить релизный уже трейлер и не открыть ПРЕДЗАКАЗЫ !!!
Выходит Луис будет с Адой теперь бегать как компаньон... Хмм... Интересное решение...))
АААААА какая же убогая у ады озвучка 111111111 геймплей
нормальная озвучка ей подходит
нет, английская озвучка просто отвратительная и достаточно поиграть в re2r, чтобы это понять.
Хрипотцы бы поменьше, а то как будто курит много