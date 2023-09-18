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Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 8 191 оценка

Сюжетное дополнение Separate Ways для ремейка Resident Evil 4 получило эффектный релизный трейлер

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butcher69
Новости

Компания Capcom представила релизный трейлер грядущего сюжетного DLC Separate Ways для ремейка Resident Evil 4.

Separate Ways, как и аналогичный по названию дополнительный эпизод оригинальной игры, посвящено Аде Вонг, она выступает в роли главной героини и рассказывает свою историю. Пока Леон ищет Эшли и пытается ее спасти, Ада, посланная загадочным Альбертом Вескером, работает с Луисом Серрой над возвращением таинственного предмета "Янтаря", сталкиваясь при этом со множеством собственных проблем. В трейлере показано, что ждет ее в будущем, а также новые элементы геймплея расширения.

DLC Separate Ways появится в ремейке Resident Evil 4 21 сентября. В этот же день выйдет обновление для режима Mercenaries, в котором Ада Вонг и Альберт Вескер будут добавлены в качестве играбельных персонажей.

59
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
Villagee

Офигеть, почти весь вырезанный контент из оригинала, вернули и вернули в компанию Ады, Capcom просто мега молодцы, просто шикарно!

20
Kuzko

Ага, как впринципе все и предполгали, уже видно Второго Вердуго, Поездку на вагонетке и Лазерную Комнату, скорее всего U3 тоже вернут в этом дополнении а также другие вырезаные из основной игры локации и боссы, помимо новых.

5
Satty
11
Озверин

круто, что второй инсектоид не пропал из сюжета.

6
Abarmot90

Где предзаказ?

5
SERGEY-SP

Бомба, ХЕРОБОЯШИ показал как надо делать!

4
Юркец

Вот это уровень и красота!) а я думал где второй вердуго, теперь пазлы начинают слаживаться

4
tankistiluha

Да в последние время япошки разогнали маховик интересных игр. Ждем.

4
IMAGINAATION

Просто отрыв башки! Не могу дождаться 21 числа!

3
spaMER_ID

Цена то какая? А то вряд ли капком на этот раз длс бесплатно предоставят.

2
Vetrjak

От косаря до полторашки где то будет думаю

3
Нейтан Дрейк

Вроде 20 долляров.

0
Ely Maze Нейтан Дрейк

10 на офф сайте был слив

0
Stas776

Лир 400 бахнут 100%

0
Stas776

Ляяяя, какая Адочка-сос...кхм, то есть, какой шикарный Вескер, берём

2
Nesh22GolgJR

То, что доктор прописал. Это надо брать.

2
Huntress_2BSEX

Ада очень секси

0
Ely Maze

Сразу отвечу на такой вопрос "А DLC платное?"

Ответ: Нет DLC надо покупать цена где-то 10-20 долларов

"Но в конце ролика было написано Free Update вот даже скрин"


Ответ: Да все верно но это бесплатное обновление а не DLC обновление добавляет играбельных Адду и Вескера в режим Наемники

Вот заранее ответил на вопросы а их по любому зададут

1
Huntress_2BSEX

Какая же Ада секси

0
Armen 88

Это просто шедеврально.Основная игра топ,и дополнение выгглядит прекрасно.

1
Jay C

Не, это извращение какое ! Выпустить релизный уже трейлер и не открыть ПРЕДЗАКАЗЫ !!!

0
Nemet

Выходит Луис будет с Адой теперь бегать как компаньон... Хмм... Интересное решение...))

0
sinmaxxx

АААААА какая же убогая у ады озвучка 111111111 геймплей

-9
Ely Maze

нормальная озвучка ей подходит

1
sinmaxxx Ely Maze

нет, английская озвучка просто отвратительная и достаточно поиграть в re2r, чтобы это понять.

0
Stas776 Ely Maze

Хрипотцы бы поменьше, а то как будто курит много

2