В последнем апдейте Resident Evil 4 датамайнеры нашли новые доказательств существования Separate Ways ©

В марте прошлого года сообщалось, что датамайнерам удалось найти в исходном коде Resident Evil 4 файлы, относящиеся к DLC Separate Ways. В частности, была обнаружена папка под названием Another Order, что является японским названием режима. И хотя этого должно быть достаточно, датамайнеры обнаружили еще одно доказательство того, что появление игрового режима не за горами.

Если верить твиту ResiEvilCentral, датамайнер показал главный экран RE4 с опцией режима Separate Ways между режимами "Кампания" и "Наемники". Несмотря на то, что в него нельзя играть, примерно так и должен выглядеть главный экран после запуска режима игры. За информацию они поблагодарили некоего Tohru Adachi.

Separate Ways - это режим, который открывается после завершения кампании - по крайней мере, в оригинале - и позволяет вам пройти историю Resident Evil 4 с точки зрения Ады Вонг. Несмотря на то, что это довольно короткое дополнение, в нем можно узнать много новой информации об Аде и о вселенной RE в целом.