VR-режим ремейка Resident Evil 4 выйдет этой зимой на PlayStation VR2 ©

VR- режим ремейка Resident Evil 4 от Capcom получил новый трейлер во время последней презентации PlayStation State of Play Это бесплатное дополнение к игре, которое появится зимой этого года для PlayStation VR2.

Режим VR Mode переносит некоторые механики в режим от первого лица с помощью реальных движений рук. Вместо того чтобы нажимать кнопку для парирования ударов Краузера, вы будете направлять нож, чтобы блокировать их. При стрельбе из снайперской винтовки вы будете вручную управлять затвором для следующего выстрела. Поклонники двуствольного оружия из Resident Evil Village также могут рассчитывать на его эффектное возвращение.

Дата выхода игры еще не определена, поэтому следите за новостями в ближайшие месяцы. VR Mode будет представлена на выставке Tokyo Game Show 2023 с 21 по 24 сентября, так что ожидайте новых геймплеев. Resident Evil 4 Remake доступна для PS4, PS5, Xbox Series X/S и ПК.