IGN считает, что Resident Evil 5 надо переписать, а не переделать

На сайте IGN вышла статья, в которой описывается невозможность выхода ремейка игры Resident Evil 5. По мнению журналиста игра ознаменовывает эпоху слабейших игр серии, когда они ушли в экшн и расстрел волн врагов
Конечно же коснулись и темы того, что главный герой белый и убивает представителей афроамериканцев, которые хоть и поражены вирусом, но изображены как примитивная и жестокая раса и отмечает, что подобная тема поднималась ещё со времён самого первого трейлера:
Такое бесчувственное отношение к цветным людям горячо обсуждалось еще в дебютном трейлере Resident Evil 5, а такие сценаристы, как Н'Гай Кроал и Стивен Тотило, указывали на неудобные постколониальные образы игры. Споры и размышления продолжались до выхода игры, и бывший главный редактор IGN Хилари Голдштейн также боролась с этой темой. Но это был 2009 год – время, когда раса, по-видимому, была скорее дискуссией, чем реальностью. В 2020-х годах, в мире после смерти Black Lives Matter, есть только один приемлемый ответ на белого человека, расстреливающего волны африканцев на протяжении всей видеоигры: нет
Журналист также отметил, что полное переписывание исходного материала, смена место действия или даже расы главного героя сделает из игры не ремейк Resident Evil 5, а совершенно новый проект
Ремейки могут переопределять исходный материал, но вы можете внести не так много изменений, пока это вообще не будет ремейк, а совершенно новая игра. И если убрать Африку из Resident Evil 5, останется ли это Resident Evil 5? Даже при значительно улучшенном, более деликатном взгляде на континент – возможно, с чернокожим главным героем и более чутким взглядом на the outbreak – опыт был бы просто слишком далек от оригинала, чтобы носить название ‘Resident Evil 5’
В свою очередь комментаторы припомнили IGN, что в свой время они поставили Resident Evil 5 9/10
Чуть ли не с самого выхода игры охреневал, что белый чувак расстреливает пачками негров)
Т.е. волны испанцев расстреливать это норм)
Тут недавно глава разработки игры по Черной Пантере заявила что не принимает на работу белых) Это типа "расизма против белых не бывает")
ЗЫ Кстати пинают её щас всем твиттером))
ещё как существует в ЮАР например
Я же говорил что подобное начнется, а RE5 Remake еще только на стадии слухов.
хорошо что Капком глубоко фиолетово на мнение журналистов ign
Ничего подобного, руководству Капком далеко не сахарно, учитывая что основные продажи игры это земли Содома и Гоморры, обиженок и ниггерских жополизов, вот и крутятся как белки на сковородке - то ли делать отличный и по канону ремейк, или высрать какаху в угоду воняющим активистам и купатся в лучах любви этих гнойников..
В ремейке 4 они же не добавили возможность смотреть Эшли под юбку, чтобы она прикрывалась и называла Леона извращенцем. И шутку про баллистику в виде груди Эшли не добавили.
Так что капком ещё как прогинается под современные тренды.
Не могу читать маразм этот от IGN. 🤦🏻♂️
игра происходит в африке. какие афроамериканцы?
Это в смысле ударение разное или как?)
это опечатка, которую я уже поправил :D
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У них на главной висит на сайте. Поэтому ign может взять своих черных хозяев и пойти нахрен. 0 уважения к этому подобию "СМИ"
Никого не хочу оскорбить, но блин, бороться с какой-то супер супер страшной болезнью в Африке сама по себе как тема для резидент евел норм так напрашивается. Недавно только Эбола была, странно бы если бы не пилили
На месте авторов ремейка RE5 в лице CAPCOM я бы затушил бычёк сигары об этого журналиста IGN как об назойливую навозную муху!
Там на самом деле не только негров расстреливали,но и латиносов и вроде даже белые были враги
Белые были индейцы, измазанные в белой краске
начинается
Я то думал они про то что игра слабая и с упором на кооп будут рассуждать, а тут опять плач черных ущемленок
Даа уж, тем интереснее будет наблюдать за всем этим!)
То есть расстреливать пачками кого-то другого, но не негров, это нормально, да?
О обезьяны опять голос подали
Пусть со своими хотелками отправляются обратно в ад.
Ну сделайте Шеву черножопой, и тогда можно убивать нигеров. Ибо нигер убивает нигеров, а ей помогает белый злобный мужик. Который похотливо смотрит на ее черную жопу и выпускает словечки типа. Эй Цыпа !!! А она думает за всех и принимает решения. И все довольны.... Проблема решена. Ведь нигер если убивает нигеров, то это не расизм.