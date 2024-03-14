IGN считает, что Resident Evil 5 надо переписать, а не переделать

На сайте IGN вышла статья, в которой описывается невозможность выхода ремейка игры Resident Evil 5. По мнению журналиста игра ознаменовывает эпоху слабейших игр серии, когда они ушли в экшн и расстрел волн врагов

Конечно же коснулись и темы того, что главный герой белый и убивает представителей афроамериканцев, которые хоть и поражены вирусом, но изображены как примитивная и жестокая раса и отмечает, что подобная тема поднималась ещё со времён самого первого трейлера:

Такое бесчувственное отношение к цветным людям горячо обсуждалось еще в дебютном трейлере Resident Evil 5, а такие сценаристы, как Н'Гай Кроал и Стивен Тотило, указывали на неудобные постколониальные образы игры. Споры и размышления продолжались до выхода игры, и бывший главный редактор IGN Хилари Голдштейн также боролась с этой темой. Но это был 2009 год – время, когда раса, по-видимому, была скорее дискуссией, чем реальностью. В 2020-х годах, в мире после смерти Black Lives Matter, есть только один приемлемый ответ на белого человека, расстреливающего волны африканцев на протяжении всей видеоигры: нет

Журналист также отметил, что полное переписывание исходного материала, смена место действия или даже расы главного героя сделает из игры не ремейк Resident Evil 5, а совершенно новый проект

Ремейки могут переопределять исходный материал, но вы можете внести не так много изменений, пока это вообще не будет ремейк, а совершенно новая игра. И если убрать Африку из Resident Evil 5, останется ли это Resident Evil 5? Даже при значительно улучшенном, более деликатном взгляде на континент – возможно, с чернокожим главным героем и более чутким взглядом на the outbreak – опыт был бы просто слишком далек от оригинала, чтобы носить название ‘Resident Evil 5’

В свою очередь комментаторы припомнили IGN, что в свой время они поставили Resident Evil 5 9/10