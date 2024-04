Ретро RPG Dread Delusion выйдет из раннего доступа через пару недель

С Fallout и Baldur's Gate, 90-е годы можно считать золотым веком для ролевых игр на ПК. Но если перепрыгнуть на несколько лет вперед, за пределы тысячелетия и в начало 00-х, то можно найти несколько серьезных классических игр, достаточных, чтобы украсть титул лучшего десятилетия жанра. Elder Scrolls Morrowind, Star Wars Knights of the Old Republic, Deus Ex, Gothic, King's Field IV. Вдохновляясь всеми этими хитами и не только, грядущая ролевая игра с ретро-эстетикой набрала почти безупречные отзывы пользователей Steam, и теперь она выходит из раннего доступа для полноценного релиза 1.0.

Dread Delusion - это великолепная, яркая, лихорадочная игра в жанре RPG, прекрасное столкновение визуальных ссылок, в котором каким-то образом появляется свой собственный отличительный стиль. Модели монстров и персонажей словно взяты из Morrowind, а красочное, почти сюрреалистическое окружение напоминает оригинальную версию Азерота World of Warcraft или же более непонятные влияния вроде Despiria от Atlus. На это потрясающе приятно смотреть - каждый кадр является привлекательной, любовной данью уважения ушедшей эпохе в графике видеоигр, - но Dread Delusion также может похвастаться содержательным ролевым приключением.

Мир Dread Delusion полностью создан вручную и населен сотнями различных существ, врагов, фракций и NPC. Вы можете выбирать между обычным боем на мечах и щитах, заклинаниями или смесью того и другого, но, как и в лучших симуляторах с погружением, вы также можете преодолевать проблемы без всякого насилия.

Наращивайте харизму или совершенствуйте навыки взлома замков, и Dread Delusion предложит вам десятки альтернативных путей и решений. Снаряжение можно улучшать. Есть десятки городов, которые можно исследовать. Дух и стиль эпохи переданы идеально, но в сочетании с миссиями и игровым дизайном, который кажется более современным.

Судя по отзывам пользователей Steam за последние 30 дней, Dread Delusion имеет идеальную оценку 100%. За все время существования игры она заслужила такую же высокую оценку - 92% всех отзывов игроков о Dread Delusion положительные. Впервые игра появилась в раннем доступе еще в 2022 году, а дата выхода Dread Delusion 1.0 назначена на вторник, 14 мая.