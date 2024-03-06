Resident Evil 5 - игре, ставшей хитом, но расколовшей ряды фанатов, исполнилось 15 лет

Несмотря на то, что Resident Evil является культовой франшизой в игровой индустрии, она часто вызывает споры среди фанатов, а ее игры в итоге делят фанатскую базу. Одним из самых ярких примеров, пожалуй, является Resident Evil 5.
Ведь буквально вчера, 5 марта 2024 года, исполнялось ровно 15 лет с момента выхода Resident Evil 5 на консолях PlayStation 3 и Xbox 360. Resident Evil 5 пошла по стопам Resident Evil 4, направив франшизу по более экшен-ориентированному пути, в том числе с упором на кооперативный режим. В итоге это вызвало немало разногласий среди фанатов.
И хотя игра разошлась на ура и до сих пор является одной из самых больших хитов франшизы, все же многие были недовольны тем, что разработчики отказались от элементов survival horror и сосредоточились на неистовых перестрелках. Несмотря на все это, игра по-прежнему пользуется определенной любовью сообщества, ее хвалят за хороший геймплей и отличное использование кооператива, в отличие от ее преемницы, Resident Evil 6, которую многие критикуют.
Поскольку ремейки Resident Evil 1-4 уже вышли, остается только догадываться, будет ли следующим шагом Capcom ремейк Resident Evil 5 для современных платформ.
Помню на ее выходе, в обзорах по этой игре часто писали, что геймплейно она очень походила на четверку, так что наверно переход между 3 частью и 4 был более разделяющим, чем между 4 и 5.
(а еще помню прикол, когда владельцам видюх от AMD пришлось больше месяца патч ждать, что бы у них заработала игра. Ни разу не сговор капкома с невидией, прям ни в одном глазу!)
Imho, самый качественный шаг в графонии дало внедрение шейдеров (все эти искажения картинок, карты нормалей, глянцевости), и с тех пор уже такого не происходило. Пятый резик хорошо все это использовал и потому выглядел он прямо на порядок красивее четвертого, да и даже сейчас не падает в грязь лицом.
Насчет сговора, capcom тогда эксклюзивную технологию 3D Vision от nvidia туда запихнули. У меня на лицушном диске тех лет рекламка еще осталась в коробке.
Как по мне, так отличная часть была. Она и сейчас неплохо выглядит. Если кого-то подташнивает от желтого цветофильтра, то его можно отключить (в сети есть инфа, как это легко сделать). Но вот последний босс в игре... Ух, как же долго я с ним мучался - к последней битве у лавы у меня не осталось почти патронов, лечилок и здоровья, а тут самая битва с боссом, который и без того не слабый. С 500-й попытки только, если не ошибаюсь, прошел))
ХЗ, мне он не показался сложным. Жирным да, но не сложным. Накопил к нему много хорошего оружия и убил с 2 или 3 трая.
Дезерт игл мощная штука только так от него отлетал)
Да, это был закат серии, особенно в 6-й. Хорошо что в ремейках и 7-й вернулись к корням.
7 часть - лучшая в серии, я думаю. 4 часть (оригинал, но тот, что сейчас в Steam, с нормальный управлением и графикой с GameCube) для меня на втором месте. На третьем - 8 часть (Village). И я тот странный человек, которому понравился ремейк 3-го "Резика" больше, чем ремейк 2-го :)
Не играл, но Круто будет, если запилят ремейк - поиграю!
Коричневые фанаты откололись? :D
Третья разделила ряды фанатов потому как М16 со старта давали и патронов хоть жопой жуй. Четвертая разделила ряды фанатов потому как уже не зомби и новый РПГ в продаже перед каждым босом. Теперь оно пятая что-то там разделила.
Может это просто фанаты тупые?
Одно время я недоумевал от того как некоторые люди напрочь вон лезут чтоб не считать каноном Batman Arkham Origins и толком объяснить не могут чем игра так не угодила, что нельзя её считать частью серии Batman Arkham. Но потом я наткнулся на то как типа фанаты докопаются до любой из частей RE кроме 1 и 2 - оригиналов, само собой. То четвёртая убила атмосферу, то пятая убила предыдущие части и атмосферу хоррора, то шестая убила вообще всё, то седьмая с видом от первого лица - самое неудачное решение, то восьмая вообще ни то ни сё, а ремейки днище Летучего Голландца под командованием Дэви Джонса. Душноты навалом от таких людей. Упирается в то, что якобы вид фиксированной камеры - недостижимый уровень прогресса, а виды от 1, 3 и даже 2 и 2,5 - фуфло. Мне, как человеку, который смог пропустить промежуток с выходом игр с фиксированной камерой из-за отсутствия плойки, их не понять. То есть вот я играю в одно время игры на сега с видом сбоку, и через некоторое время играю на компе в ГТА, Колду и прочее. Пробую в 2016-ом году первую игру с видом фиксированной камеры - первый RE, но ремейк и понимаю что не моё вообще, в результате зашли только те части, которые начинаются с 4-ой, включая последующие ремейки. Но фанатам нравится неудобная стрельба с растратой патронов под ноль с видом фиксированной камеры, с отсутствием вменяемых хедшотов
Ну, перед последующими ремейками у него всё же было одно достоинство:в отличие от них там ничего не вырезали, а только добавили.
Это на лёгком режиме давали, нубас. В двойке например давали бесконечный Гатлинг и базуку.
Ты в хоррор сёл играть, а не катку в контру гоняешь.
Arkham Origins - шикарная игра. Да, там было несколько багов неприятных, но они легко обходимы. Origins, как по мне, - лучше, чем Arkham City. Мой хит-парад такой:
1) Arkham Knight
2) Arkham Origins
3) Arkham Asylum
4) Arkham City
5) Arkham VR
6) Arkham Origins BlackGate
Не понимаю людей, которые постоянно говорят "трилогия Аркхем" - какая трилогия, если их вообще шесть штук. Origins явно недооценен, хотя там отличный сюжет и именно там впервые появился "режим детектива", который уже после перекочевал в Arkham Knight от Rocksteady
5 и 6 часть как надо- жаль старые части не стали такими же.
Хоть игра и ушла в экшен, но зато в ней была редкая возможность поиграть за Ребекку, пусть и только в "Наёмниках".Ну и тамошняя Джилл не могла не запомниться.
мне норм вкатила, как и поиск доп. амулетов и т.д.
Две лучших игры в этой франшизе (по моему мнению) РЕ2 и РЕ5. Никогда не понимал хайпа вокруг 4ки, прошел-забыл, и с ремейком так же. А 2ю и 5ю раз по -дцать перепроходил.
Интересно, в ремейке будет столько же негров сколько в оригинале?)
Помню я ее прошел раз 6 или 7)
Игра из хоррора в этой части превратилась уже в боевик, не сказать что плохой, ноооо это явно уже немного другое.
Никогда не любил пятёрку и шестёрку. Уровень кринжатины и количество пафоса - запредельные
Одна из худших номерных игр серии, больше о ней сказать нечего