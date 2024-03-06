Resident Evil 5 - игре, ставшей хитом, но расколовшей ряды фанатов, исполнилось 15 лет

Несмотря на то, что Resident Evil является культовой франшизой в игровой индустрии, она часто вызывает споры среди фанатов, а ее игры в итоге делят фанатскую базу. Одним из самых ярких примеров, пожалуй, является Resident Evil 5.

Ведь буквально вчера, 5 марта 2024 года, исполнялось ровно 15 лет с момента выхода Resident Evil 5 на консолях PlayStation 3 и Xbox 360. Resident Evil 5 пошла по стопам Resident Evil 4, направив франшизу по более экшен-ориентированному пути, в том числе с упором на кооперативный режим. В итоге это вызвало немало разногласий среди фанатов.

И хотя игра разошлась на ура и до сих пор является одной из самых больших хитов франшизы, все же многие были недовольны тем, что разработчики отказались от элементов survival horror и сосредоточились на неистовых перестрелках. Несмотря на все это, игра по-прежнему пользуется определенной любовью сообщества, ее хвалят за хороший геймплей и отличное использование кооператива, в отличие от ее преемницы, Resident Evil 6, которую многие критикуют.

Поскольку ремейки Resident Evil 1-4 уже вышли, остается только догадываться, будет ли следующим шагом Capcom ремейк Resident Evil 5 для современных платформ.