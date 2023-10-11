Скончался актер Кен Лалли, ответственный за захват движений Альберта Вескера в Resident Evil 5

В возрасте 52 лет скончался актер Кен Лалли, наиболее известный игрокам благодаря своей работе над пятой частью Resident Evil, в которой он исполнил движения Альберта Вескера в качестве мокап-актера. Кроме того, он озвучил персонажа Роберта Кендо, владельца оружейного магазина, в ремейках Resident Evil 2 и Resident Evil 3.
Об этой потере первой сообщила его коллега по съемочной площадке Карен Дайер, которая исполнила роль Шевы Аломар в Resident Evil 5. В дополнение к своей работе во вселенной Resident Evil, Кен Лалли также сыграл роли во множестве других видеоигр, включая Mortal Kombat 9, где он озвучивал персонажей Смоука, Горо и Шиннока. Кроме того, его голос звучал для персонажа Клауса Кройца в шутере Wolfenstein: The New Order.
Кен Калли также появлялся в различных ролях в кино и сериалах, где среди его проектов можно выделить роли в сериалах "Герои" и "Главный госпиталь".
Печальная новость... Вескера лучше этого мы не увидим
Может ты хотел написать "услышим"? В игре не его внешность.
А мы его и не слышали в качестве Вескера, т.к. он не озвучивал его, он был актёром захвата движений у него, тем не менее очень жаль.
Да блин, жалко мужика. Вескер у него получился шикарным.
это правда.
Вот старуха все таки и добралась до Вескера, долго он от нее бегал.
отчего умер то? почему не написали?
От смерти умер. Какая разница от чего. Важно что был человек и больше нету и не будет новых ролей с его участием.
просто смысл говорить А и не говорить Б.
причина смерти не сообщалась и в источнике.
Просто взял и умер. Какая уже разница?
да никакой, бесят новости без конкретики.
Вот это конечно печаль(((
царство небесное
Так рано умер,всего 52 года!
Покойся с миром.
Вескер потеря потерь
А какая разница между этими выражениями? Почему первое получает поддержку, а второе минусится? Потому что в первом жалеют пиксели, а во втором человека?
Жалко. На коллаже сначала показался Рико из Звёздного десанта...
царство ему небесное он попадет в рай
Уроборос был палёный (
Нужно в связи с этим срочно сделать ремейк пятой части!
теперь точно они должны выпустить ремейк дабы почтить память
жалко...
Mass Effect Garrus :(
Ты че так пугаешь... У Гаруса актёр озвучки Брэндон Кинер
Как то пох.
F
F
Чтоб следующим был ты!
Отмучился. Теперь в царстве небесном кушает райские яблочки.
Ты только, что показал перед всеми свою истинную сущность.