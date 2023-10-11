Скончался актер Кен Лалли, ответственный за захват движений Альберта Вескера в Resident Evil 5 ©

В возрасте 52 лет скончался актер Кен Лалли, наиболее известный игрокам благодаря своей работе над пятой частью Resident Evil, в которой он исполнил движения Альберта Вескера в качестве мокап-актера. Кроме того, он озвучил персонажа Роберта Кендо, владельца оружейного магазина, в ремейках Resident Evil 2 и Resident Evil 3.

Об этой потере первой сообщила его коллега по съемочной площадке Карен Дайер, которая исполнила роль Шевы Аломар в Resident Evil 5. В дополнение к своей работе во вселенной Resident Evil, Кен Лалли также сыграл роли во множестве других видеоигр, включая Mortal Kombat 9, где он озвучивал персонажей Смоука, Горо и Шиннока. Кроме того, его голос звучал для персонажа Клауса Кройца в шутере Wolfenstein: The New Order.

Кен Калли также появлялся в различных ролях в кино и сериалах, где среди его проектов можно выделить роли в сериалах "Герои" и "Главный госпиталь".