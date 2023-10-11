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Resident Evil 5 13.03.2009
8.9 3 792 оценки

Скончался актер Кен Лалли, ответственный за захват движений Альберта Вескера в Resident Evil 5

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butcher69
Новости

В возрасте 52 лет скончался актер Кен Лалли, наиболее известный игрокам благодаря своей работе над пятой частью Resident Evil, в которой он исполнил движения Альберта Вескера в качестве мокап-актера. Кроме того, он озвучил персонажа Роберта Кендо, владельца оружейного магазина, в ремейках Resident Evil 2 и Resident Evil 3.

Об этой потере первой сообщила его коллега по съемочной площадке Карен Дайер, которая исполнила роль Шевы Аломар в Resident Evil 5. В дополнение к своей работе во вселенной Resident Evil, Кен Лалли также сыграл роли во множестве других видеоигр, включая Mortal Kombat 9, где он озвучивал персонажей Смоука, Горо и Шиннока. Кроме того, его голос звучал для персонажа Клауса Кройца в шутере Wolfenstein: The New Order.

Кен Калли также появлялся в различных ролях в кино и сериалах, где среди его проектов можно выделить роли в сериалах "Герои" и "Главный госпиталь".

90
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
gadner

Печальная новость... Вескера лучше этого мы не увидим

42
SewAwOw

Может ты хотел написать "услышим"? В игре не его внешность.

5
Kuzko SewAwOw

А мы его и не слышали в качестве Вескера, т.к. он не озвучивал его, он был актёром захвата движений у него, тем не менее очень жаль.

0
Nesh22GolgJR

Да блин, жалко мужика. Вескер у него получился шикарным.

24
jax baron

это правда.

5
moblin

Вот старуха все таки и добралась до Вескера, долго он от нее бегал.

12
Fenharell

отчего умер то? почему не написали?

9
Oscilograf

От смерти умер. Какая разница от чего. Важно что был человек и больше нету и не будет новых ролей с его участием.

-23
Fenharell Oscilograf

просто смысл говорить А и не говорить Б.

15
sinmaxxx

причина смерти не сообщалась и в источнике.

-1
kolinmah

Просто взял и умер. Какая уже разница?

0
Fenharell kolinmah

да никакой, бесят новости без конкретики.

0
StingyFreddie

Вот это конечно печаль(((

6
Roman Ivanov 778

царство небесное

6
Anal4onok

Так рано умер,всего 52 года!

5
NarkoSky

Покойся с миром.

4
Дима Феденев

Вескер потеря потерь

3
Shrike1894
Печальная новость... Вескера лучше этого мы не увидим
Да блин, жалко мужика. Вескер у него получился шикарным.

А какая разница между этими выражениями? Почему первое получает поддержку, а второе минусится? Потому что в первом жалеют пиксели, а во втором человека?

3
ka27

Жалко. На коллаже сначала показался Рико из Звёздного десанта...

2
UnbearableJamison

царство ему небесное он попадет в рай

1
жмё

Уроборос был палёный (

0
syberroma

Нужно в связи с этим срочно сделать ремейк пятой части!

0
Scorpion_win

теперь точно они должны выпустить ремейк дабы почтить память

0
Олег В

жалко...

0
CyB3rw0w

Mass Effect Garrus :(

-1
Hawke_43

Ты че так пугаешь... У Гаруса актёр озвучки Брэндон Кинер

0
Uelma

Как то пох.

-5
azusuguwa

F

-7
Лунамария

F

-17
ABSTERGO98

Чтоб следующим был ты!

6
martin32

Отмучился. Теперь в царстве небесном кушает райские яблочки.

0
Xstranger

Ты только, что показал перед всеми свою истинную сущность.

2