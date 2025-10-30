Resident Evil Requiem получит официальную русскую озвучку

Сегодня компания Capcom открыла предзаказы на свой предстоящий хоррор Resident Evil Requiem.
На странице игры в Steam появилась информация о том, что игра, как и её предшественники, получит полную локализацию на русский язык - субтитры и озвучку. Всего игра будет переведена на 14 языков.
Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.
Ага, особенно с конченным переводом и отсебятиной как в 4 части, где Леон говорит как быдло и бандит. Нет уж спасибо, пока только с сабами, мне этих смех*ёчков хватило. Надеюсь что за перевод и озвучание возьмутся адекватные, а не ГеймВойс.
Тебя не спросили
ну сиди на английской и играй. Тоже мне проблема, не будешь ты играть с родным языком, будут другие
В этом плане капком красавцы!
Спасибо)
Гордимся
Ну, вот за это, конечно, уважуха. Заслуживают покупки в стиме )
Уже за одну эту новость нужно идти покупать игру
Вот молодцы и не выё...ся, как другии