Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 508 оценок

Resident Evil Requiem получит официальную русскую озвучку

AceTheKing AceTheKing

Сегодня компания Capcom открыла предзаказы на свой предстоящий хоррор Resident Evil Requiem.

На странице игры в Steam появилась информация о том, что игра, как и её предшественники, получит полную локализацию на русский язык - субтитры и озвучку. Всего игра будет переведена на 14 языков.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

Комментарии:  9
Maxthon80

Ага, особенно с конченным переводом и отсебятиной как в 4 части, где Леон говорит как быдло и бандит. Нет уж спасибо, пока только с сабами, мне этих смех*ёчков хватило. Надеюсь что за перевод и озвучание возьмутся адекватные, а не ГеймВойс.

6
byrger2023

Тебя не спросили

2
Олег Шандер

ну сиди на английской и играй. Тоже мне проблема, не будешь ты играть с родным языком, будут другие

1
Никита Дроздоvv

В этом плане капком красавцы!

2
-zotik-

Спасибо)

Валентин 37

Гордимся

North235

Ну, вот за это, конечно, уважуха. Заслуживают покупки в стиме )

VinToR60

Уже за одну эту новость нужно идти покупать игру

byrger2023

Вот молодцы и не выё...ся, как другии