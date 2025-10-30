Resident Evil Requiem получит официальную русскую озвучку

Сегодня компания Capcom открыла предзаказы на свой предстоящий хоррор Resident Evil Requiem.

На странице игры в Steam появилась информация о том, что игра, как и её предшественники, получит полную локализацию на русский язык - субтитры и озвучку. Всего игра будет переведена на 14 языков.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.