Capcom тоже? Сценарист Resident Evil Village заявил, что Леди Димитреску - лесбиянка ©

В недавнем сообщении в Instagram сценарист Resident Evil: The Village Энтони Джонстон заявил, что вампирша игры Леди Димитреску - лесбиянка, отметив, что "единственное, что возбуждает Леди Ди в мужчинах, - это их кровь".

Я не могу говорить за остальных сотрудников Capcom, но насколько я знаю, единственное, что есть у мужчины, способное вызвать сексуальное желание у Леди, - это их кровь.

Как отметил Джонстон, информация о том, что Леди Димитреску лесбиянка, исходит не от самой Capcom и не упоминается в Village, но, учитывая, что это исходит от сценариста игры, который собирал сюжет игры и всех ее персонажей, а также горы фактов и подтекста, которые просто кричат вам об этом в игре, это можно считать каноном.

Ранее не существовало четкого определения сексуальности Леди Димитреску. Однако в записи игры Resident Evil: The Village есть соответствующее описание, которое гласит: "Некоторые эксперты сделали вывод из коллекции книг и дневников мадам, что она не испытывает эмоционального интереса к мужчинам и предпочитает говорить о женщинах". Несмотря на то, что об этом ни разу не упоминалось, фанаты предполагали, что Леди Димитреску - лесбиянка, все то время, сколько она существует. К числу основных доказательств, подтверждающих это, относятся ее открытое заявление о том, что она ненавидит мужчин (включая Итана), в замке стоят статуи обнаженных женщин в сексуальных позах, а в самом замке работают и живут только женщины, что должно было быть целенаправленным решением леди Димитреску.

Леди Димитреску, ворвалась на сцену и полностью захватила маркетинг Resident Evil: The Village, повергнув всех в интернете в жаждущее бешенство. Даже Capcom в какой-то момент раздавала полотенца с ее изображением в натуральную величину - вот насколько она была велика.