Resident Evil: Village 07.05.2021
8.5 1 898 оценок

Capcom тоже? Сценарист Resident Evil Village заявил, что Леди Димитреску - лесбиянка

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Gruz_
Новости

В недавнем сообщении в Instagram сценарист Resident Evil: The Village Энтони Джонстон заявил, что вампирша игры Леди Димитреску - лесбиянка, отметив, что "единственное, что возбуждает Леди Ди в мужчинах, - это их кровь".

Я не могу говорить за остальных сотрудников Capcom, но насколько я знаю, единственное, что есть у мужчины, способное вызвать сексуальное желание у Леди, - это их кровь.

Как отметил Джонстон, информация о том, что Леди Димитреску лесбиянка, исходит не от самой Capcom и не упоминается в Village, но, учитывая, что это исходит от сценариста игры, который собирал сюжет игры и всех ее персонажей, а также горы фактов и подтекста, которые просто кричат вам об этом в игре, это можно считать каноном.

Ранее не существовало четкого определения сексуальности Леди Димитреску. Однако в записи игры Resident Evil: The Village есть соответствующее описание, которое гласит: "Некоторые эксперты сделали вывод из коллекции книг и дневников мадам, что она не испытывает эмоционального интереса к мужчинам и предпочитает говорить о женщинах". Несмотря на то, что об этом ни разу не упоминалось, фанаты предполагали, что Леди Димитреску - лесбиянка, все то время, сколько она существует. К числу основных доказательств, подтверждающих это, относятся ее открытое заявление о том, что она ненавидит мужчин (включая Итана), в замке стоят статуи обнаженных женщин в сексуальных позах, а в самом замке работают и живут только женщины, что должно было быть целенаправленным решением леди Димитреску.

Леди Димитреску, ворвалась на сцену и полностью захватила маркетинг Resident Evil: The Village, повергнув всех в интернете в жаждущее бешенство. Даже Capcom в какой-то момент раздавала полотенца с ее изображением в натуральную величину - вот насколько она была велика.

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Комментарии: 39
Ваш комментарий
Сyberpunk

дебилы, что сказать

15
Yoshemitsu

Сказал человек с лесбиянкой на аватарке

3
antonborisov198 Yoshemitsu

Ну так-то в киберсраке это норма жизни.

1
wianewa

Странно, что не трансгендер. Капком ущемляет трансов, всё ясно.

10
Фейк Бобби Котика

После такого ажиотажа от мужского населения такое заявлять просто плевок в душу...

8
saa0891

Ну так правильно мужика то с её комплекцией найти тяжёло даже Немезис не осилит.

На самом деле очень печально что её так быстро слили в игре (я думал она будет типа Немезиса преследовать нас до конца игры),при этом ещё и ДЛС с ней не сделали что бы в подробностях рассказать её историю,как она ставила эксперименты,в том числе создала дочерей и т.д.

8
Strannik110

Вескер тоже пролетает.

0
zjkjt
6
HovArtS

Зачем вообще заявлять какой у персонажа пол, если он/она по сюжету не участвует в сексуальных сценах? Зачем нам эта информация? Чтобы продажи игре поднять? Ну так после таких заявлений, максимум что CAPCOM смогли поднять, это ненависть фанатов в свою сторону. Может лет 5 назад такой вброс прокатил бы, но сейчас, когда вся эта толерастия остачертела абсолютно всем, this is a bad idea

5
кирюша ууу

дочерей она походу с помощью сурогатного материнства клепала.

2
zatohka

А лесбиянки бесплодны чтоле?И они не её дочери если что.

1
кирюша ууу zatohka

ну, она же ненавидит мужчин, типо.

или ситуация в духе "я тебя терпеть не могу, но корнишон свой в меня засунь"?

-3
antonborisov198 zatohka

Чудовища бесплодны.

-1
wianewa antonborisov198

Это ты говоришь как эксперт в области чудовищ?)

0
antonborisov198 wianewa

Скорее как ветеринар.

0
Zaks_13

Я думал, что она фута с огромной елдой )))

1
Woldmir

Какая лесбиянка ? Она вообще не человек

1
Alex Row

А что сама Леди Димитреску по этому поводу говорит?)

1
МАХАН МАХАНОВИЧ

А че тут удивляются то? Капком уже давно толерантная компания, смешно смотреть на охи и ахи

1
JEKABRAZZ

В игре как бы на это были намеки, но прямо не говорилось, а учитывая что Димитреску не человек забиваешь на это. Казалось бы пусть так все и останется, нет, надо по любому вылезти гомику-сценаристу со своей сраной повесткой. Как же это все задрало, сказали бы мне лет 15 назад что в мире подобная хрень будет творится, не поверил бы.

1
AlexFullBeast

Какая разница? Все равно мертва :)

1
flaur74

Ну что же ,пал последний рубеж товарищи ...

0
nikvik jm

Куда вас всех несёт? В игре было показано что всех она воспринимает всех за исключение Миранды,деревенских владык и своих "дочек" как еду.

0
Сергей Понащенко

Ну что, все ждем каминг-аут балерин сами знаете из какой игры..

0
Ray Liotta

нет

0
samosan

Это не официальное заявление студии или главного сценариста,просто какой то дебик там работающий решил выделиться.

0
666ANUBIS666
а в самом замке работают и живут только женщины

А как же Герцог? 🤔

0
Путешествиник Сквось-Миры

Взяли этой инфой всё испортили.Чтоб вам пусто было талерасты.

0
sheldon chen

this is just absolutely stupid.

0
Папка Дженнаты Ортеги

Черные трансы наша слабость

0
Лобо

Лесбиянка....Имеет 3 дочери....Что то тут лишнее....

0
Genadiy Tomasino

Теперь покажите как она развлекается с девочками)))

-1
Aellie

Милфоложцы бьются в истерике 😂🤣

-1
-zotik-

да и слава богу, она же писец страшная, хз что за смельчак считал её объектом возжелания

-1
MorteSpiritu

Есть один. Мишей зовут. Особенно желал, что бы она села на его лицо.😂

0
StarfieJId

Ждём мод на гетеродемитреску).

-2
Trofikus

По факту еще она очень добрая, хоть и негр

-6
Папка Дженнаты Ортеги

Главное чтоб не гомосек.

-6
wianewa

Лесбиянка - это гетеро, получается?)

2