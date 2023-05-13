Capcom тоже? Сценарист Resident Evil Village заявил, что Леди Димитреску - лесбиянка

В недавнем сообщении в Instagram сценарист Resident Evil: The Village Энтони Джонстон заявил, что вампирша игры Леди Димитреску - лесбиянка, отметив, что "единственное, что возбуждает Леди Ди в мужчинах, - это их кровь".
Я не могу говорить за остальных сотрудников Capcom, но насколько я знаю, единственное, что есть у мужчины, способное вызвать сексуальное желание у Леди, - это их кровь.
Как отметил Джонстон, информация о том, что Леди Димитреску лесбиянка, исходит не от самой Capcom и не упоминается в Village, но, учитывая, что это исходит от сценариста игры, который собирал сюжет игры и всех ее персонажей, а также горы фактов и подтекста, которые просто кричат вам об этом в игре, это можно считать каноном.
Ранее не существовало четкого определения сексуальности Леди Димитреску. Однако в записи игры Resident Evil: The Village есть соответствующее описание, которое гласит: "Некоторые эксперты сделали вывод из коллекции книг и дневников мадам, что она не испытывает эмоционального интереса к мужчинам и предпочитает говорить о женщинах". Несмотря на то, что об этом ни разу не упоминалось, фанаты предполагали, что Леди Димитреску - лесбиянка, все то время, сколько она существует. К числу основных доказательств, подтверждающих это, относятся ее открытое заявление о том, что она ненавидит мужчин (включая Итана), в замке стоят статуи обнаженных женщин в сексуальных позах, а в самом замке работают и живут только женщины, что должно было быть целенаправленным решением леди Димитреску.
Леди Димитреску, ворвалась на сцену и полностью захватила маркетинг Resident Evil: The Village, повергнув всех в интернете в жаждущее бешенство. Даже Capcom в какой-то момент раздавала полотенца с ее изображением в натуральную величину - вот насколько она была велика.
дебилы, что сказать
Сказал человек с лесбиянкой на аватарке
Ну так-то в киберсраке это норма жизни.
Странно, что не трансгендер. Капком ущемляет трансов, всё ясно.
После такого ажиотажа от мужского населения такое заявлять просто плевок в душу...
Ну так правильно мужика то с её комплекцией найти тяжёло даже Немезис не осилит.
На самом деле очень печально что её так быстро слили в игре (я думал она будет типа Немезиса преследовать нас до конца игры),при этом ещё и ДЛС с ней не сделали что бы в подробностях рассказать её историю,как она ставила эксперименты,в том числе создала дочерей и т.д.
Вескер тоже пролетает.
Зачем вообще заявлять какой у персонажа пол, если он/она по сюжету не участвует в сексуальных сценах? Зачем нам эта информация? Чтобы продажи игре поднять? Ну так после таких заявлений, максимум что CAPCOM смогли поднять, это ненависть фанатов в свою сторону. Может лет 5 назад такой вброс прокатил бы, но сейчас, когда вся эта толерастия остачертела абсолютно всем, this is a bad idea
дочерей она походу с помощью сурогатного материнства клепала.
А лесбиянки бесплодны чтоле?И они не её дочери если что.
ну, она же ненавидит мужчин, типо.
или ситуация в духе "я тебя терпеть не могу, но корнишон свой в меня засунь"?
Чудовища бесплодны.
Это ты говоришь как эксперт в области чудовищ?)
Скорее как ветеринар.
Я думал, что она фута с огромной елдой )))
Какая лесбиянка ? Она вообще не человек
А что сама Леди Димитреску по этому поводу говорит?)
А че тут удивляются то? Капком уже давно толерантная компания, смешно смотреть на охи и ахи
В игре как бы на это были намеки, но прямо не говорилось, а учитывая что Димитреску не человек забиваешь на это. Казалось бы пусть так все и останется, нет, надо по любому вылезти гомику-сценаристу со своей сраной повесткой. Как же это все задрало, сказали бы мне лет 15 назад что в мире подобная хрень будет творится, не поверил бы.
Какая разница? Все равно мертва :)
Ну что же ,пал последний рубеж товарищи ...
Куда вас всех несёт? В игре было показано что всех она воспринимает всех за исключение Миранды,деревенских владык и своих "дочек" как еду.
Ну что, все ждем каминг-аут балерин сами знаете из какой игры..
нет
Это не официальное заявление студии или главного сценариста,просто какой то дебик там работающий решил выделиться.
А как же Герцог? 🤔
Взяли этой инфой всё испортили.Чтоб вам пусто было талерасты.
this is just absolutely stupid.
Черные трансы наша слабость
Лесбиянка....Имеет 3 дочери....Что то тут лишнее....
Теперь покажите как она развлекается с девочками)))
Милфоложцы бьются в истерике 😂🤣
да и слава богу, она же писец страшная, хз что за смельчак считал её объектом возжелания
Есть один. Мишей зовут. Особенно желал, что бы она села на его лицо.😂
Ждём мод на гетеродемитреску).
По факту еще она очень добрая, хоть и негр
Главное чтоб не гомосек.
Лесбиянка - это гетеро, получается?)