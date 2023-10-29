Resident Evil Village на iPhone 15: видео геймплея демонстрирует громоздкое сенсорное управление

Resident Evil Village была показана в действии на iPhone 15 вместе с геймплейным видео, опубликованным Game Informer, который, очевидно, тестирует портативную версию превосходного шутера на выживание от Capcom.

Однако, похоже, японская команда разработчиков выбрала набор сенсорных элементов управления, который оставляет желать лучшего, с ручной фокусировкой, которая активируется поднятием большого пальца, который используется для перемещения изображения.

Выходящая в App Store 30 октября по цене около 30 евро, Resident Evil Village выглядит визуально впечатляюще на экране iPhone 15, но нужно будет проверить качество игры в целом.

Проблема, как показано в этом видеоролике Resident Evil Village, заключается в том, что при портировании, без возможности подключения контроллера Bluetooth или использования экрана большего размера, выявляются некоторые существенные проблемы, когда приложения недостаточно оптимизированы для этого нового измерения.