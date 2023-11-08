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Return to Castle Wolfenstein 20.11.2001
9.1 821 оценка

Для загрузки стал доступен первый уровень Return to Castle Wolfenstein на Unreal Engine 5

monk70
Новости

Кристофер Сьюэлл поделился видео, демонстрирующим первую карту из Return to Castle Wolfenstein в Unreal Engine 5. Для тех, кто не знает: Сьюэлл работал над играми, использующими предыдущие версии Unreal Engine, такие как Bombshell и Rad Rodgers. В этих двух играх Сьюэлл работал аналитиком вопросов и ответов.

Что действительно здорово в этом проекте, так это то, что вы можете скачать его и поиграть. Хотя в этом фанатском ремейке нет врагов, он позволяет вам полностью изучить первую карту Return to Castle Wolfenstein.

-6
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
A E

уровень я и так наизусть помню.

здорово что вы можете скачать его и поиграть
в этом фанатском ремейке нет врагов
0
Jarvis666

Нафиг он нужен? Дело не только в графике, нужно полностью переделывать игру, её механики и лвлдизайн.

0
Кей Овальд

Да как-то ни о чём.

-1