Для загрузки стал доступен первый уровень Return to Castle Wolfenstein на Unreal Engine 5

Кристофер Сьюэлл поделился видео, демонстрирующим первую карту из Return to Castle Wolfenstein в Unreal Engine 5. Для тех, кто не знает: Сьюэлл работал над играми, использующими предыдущие версии Unreal Engine, такие как Bombshell и Rad Rodgers. В этих двух играх Сьюэлл работал аналитиком вопросов и ответов.
Что действительно здорово в этом проекте, так это то, что вы можете скачать его и поиграть. Хотя в этом фанатском ремейке нет врагов, он позволяет вам полностью изучить первую карту Return to Castle Wolfenstein.
уровень я и так наизусть помню.
Нафиг он нужен? Дело не только в графике, нужно полностью переделывать игру, её механики и лвлдизайн.
Да как-то ни о чём.