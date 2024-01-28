Культовый шутер от первого лица Return to Castle Wolfenstein получит новый VR-порт

Действие игры разворачивается в 1940-ые года во времена второй мировой войны. Мы снова, как и в оригинале, оказываемся в роли Уильяма Джозефа «Би-Джей» Бласковица — американского супершпиона, агента по специальным поручениям в тылу врага. Главной вашей задачей в RtCW является предотвращение коварных планов Гиммлера по созданию непобедимой армии зомби.

Оружия в игре вполне достаточно, и практически все имеет аналоги в других шутерах: всего его 16 видов. Струя пламени, выпущенная из огнемета, плавно изгибается, следуя за движением ствола и сжигая все на своем пути. Движок Quake 3 после серьезной модификации не то чтобы творит чудеса, но смотрится весьма бодро.

Все уязвимо, даже бетонная стена или железная балка. Любую вещь в Вульфе можно передвинуть, поднять или переставить в нужное место. Таким образом из обычной комнаты или зала можно соорудить первоклассную баррикаду для обороны от многочисленных противников.