Культовый шутер от первого лица Return to Castle Wolfenstein получит новый VR-порт

Return to Castle Wolfenstein, классическая игра 2001 года, была преобразована в VR компанией Team Beef. Вы можете опробовать последнюю бета-версию прямо сейчас и увидеть, каково это — сражаться с нацистами и зомби в виртуальной реальности, если вы поддерживаете группу на Patreon.
Team Beef — это команда моддеров из трех человек, которая специализируется на создании VR-портов и модов для старых шутеров. Ранее они портировали на VR такие игры, как Doom, Half-Life и Quake. Теперь они взялись за Return to Castle Wolfenstein, полагаясь на исходный порт RealRTCW (работает только на Meta Quest 3). Их VR-порт включает в себя несколько функций, улучшающих игровой процесс, таких как колесо выбора оружия, возможность поражать противников прикладом и настройку внешнего вида вашего персонажа. Игра будет поддерживать все популярные VR-гарнитуры, такие как Oculus Rift, HTC Vive или Valve Index.
Return to Castle Wolfenstein VR в настоящее время находится на стадии финального бета-тестирования, а полная версия, как ожидается, будет выпущена до конца этого года. Если вы хотите узнать, каково это — играть в эту культовую игру в виртуальной реальности прямо сейчас, вы можете присоединиться к Team Beef Patreon и получить доступ к бета-версии.