Rev to Vertex 15.12.2022
5.3 18 оценок

Сегодня выйдет новая демоверсия гонок Rev to Vertex: Prologue, полноценный релиз летом

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Pavel Rally
Новости

Сегодня разработчики Plutonization объявили о выходе новой демоверсии своей игры про гонки по горным дорогам Гонконга, под названием Rev to Vertex: Prologue, также было объявлено, что полноценный релиз игры запланирован на конец июня.

Ранее разработчики рассказали, что смогли заключить договор с компанией из Арабских Эмиратов - Devel Motors, благодаря этому в игре появится настоящий гиперкар Devel Sixteen, этот автомобиль выделяется внушительными характеристиками: мощность 5000 л.с., разгон от 0 до 100 км/ч за 1.8 секунды, максимальная скорость - 560 км/ч.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
SGate

Скрип тормозов заставил поностальгировать по своим жигулям))

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