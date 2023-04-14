Сегодня выйдет новая демоверсия гонок Rev to Vertex: Prologue, полноценный релиз летом ©

Сегодня разработчики Plutonization объявили о выходе новой демоверсии своей игры про гонки по горным дорогам Гонконга, под названием Rev to Vertex: Prologue, также было объявлено, что полноценный релиз игры запланирован на конец июня.

Ранее разработчики рассказали, что смогли заключить договор с компанией из Арабских Эмиратов - Devel Motors, благодаря этому в игре появится настоящий гиперкар Devel Sixteen, этот автомобиль выделяется внушительными характеристиками: мощность 5000 л.с., разгон от 0 до 100 км/ч за 1.8 секунды, максимальная скорость - 560 км/ч.