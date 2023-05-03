Reverse Collapse: Code Name Bakery получит демо-версию во время Steam фестиваля "Играм быть" ©

С 19 по 26 июня все желающие смогут сыграть в демо-версию Reverse Collapse: Code Name Bakery. В демо-версии игроки смогут пройти 10 из более, чем 70-ти уровней игры.

Действия игры происходят во время Первой Антарктической Войны 2092 году. Игра рассказывает о Мендо, агенте Главного Разведывательного Управления Арктического Союза, группа которого попадает в засаду. Мэндо, лишившийся памяти из-за полученной травмы, был спасён загадочной девушкой по имени Джефути с которой ему придётся объединится чтобы выжить.

Игра будет доступна на PC в Steam на английском языке. Релиз игры запланирован на этот год.

Так же разработчики показали новые кадры игрового процесса: