4X-стратегия Revival: Recolonization стала доступна в Steam ©

Стратегия 4X Revival: Recolonization уже доступна в Steam. Постапокалиптический мир игры предлагает боевое и глобальное терраформирование, разнообразную настройку юнитов и битву за выживание человечества против обезумевшего ИИ.

Игра находится в раннем доступе, но она предлагает полноценный опыт. Текущая версия игры предлагает:

Система указов, которая позволит вам адаптироваться к суровым условиям окружающей среды, изменяя ее. Кроме того, правильное его использование приведет вас к славе.

Настраиваемый режим одиночной игры, в котором вы должны доминировать над своими соперниками, чтобы одержать победу.

Два игровых эмиссара, которые поведут ваш народ по-своему, пять разных наций со своими культурами и чертами, которые повлияют на ваш план игры, и четыре разные эпохи, которые нужно пройти, развиться и превзойти противников.

Больше контента и функций будет включено в предстоящие обновления. Например, новые эмиссары, различные условия победы, расширение системы событий и другие улучшения качества жизни.

Revival: Recolonization — первая часть франшизы Revival, появившаяся на ПК. Первые две части дебютировали на мобильных телефонах.