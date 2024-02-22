Для ПК и консолей анонсирована ролевая игра Reynatis от ведущего сценариста легендарной Final Fantasy VII

Недавняя прямая трансляция Nintendo Direct с анонсами и трейлерами различных игр показала множество интересных проектов. Настоящим сюрпризом презентации стала новая ролевая игра от Natsume Atari и FuRyu. В рамках мероприятия был представлен трейлер амбициозного экшена под названием Reynatis, который создается настоящим звездным составом японских разработчиков.

Reynatis описывается создателями как динамичная и глубокая ролевая игра с уникальным сеттингом. Действие игры разворачивается в современном Токио, в районе Сибуя. Там действуют маги, которых опасается народ из-за их великой силы. Марин Киризуми, волшебница, способная подчинять стихии своей воле, и Сари Нисидзима, которой поручено присматривать за волшебными обитателями города, обнаруживают, что их пути переплетаются в повествовании о конфликте между магами из разных слоев общества.

Игроки могут переключаться между режимами "Освобождение" и "Подавление", чтобы выполнять яркие атаки. Магию необходимо скрывать, чтобы избежать бдительных глаз правоохранительных органов. Но когда придет время, игроки смогут раскрыть весь свой потенциал, совершая яркие атаки, которые органично вписываются в городской пейзаж. Однако если увлечься своей мощью, вам придется иметь дело с местной полицией.

Еще одной главной особенностью Reynatis является команда разработчиков. Сценаристом игры выступает Кадзусигэ Нодзима, который ранее работал над такими играми, как оригинальная Final Fantasy VII и ее ремейк. За музыкальное сопровождение будет отвечать Йоко Симомура, которая наиболее известна по работе над Kingdom Hearts. Также в создании игры участвуют Ясутака Кабураги, Юсуке Наора и режиссер Такуми Исобе.

Релиз Reynatis состоится 25 июля на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch. К сожалению, выход проекта запланирован пока только для Японии. Когда игра доберется до мирового рынка, не сообщается