Для ПК и консолей анонсирована ролевая игра Reynatis от ведущего сценариста легендарной Final Fantasy VII

Недавняя прямая трансляция Nintendo Direct с анонсами и трейлерами различных игр показала множество интересных проектов. Настоящим сюрпризом презентации стала новая ролевая игра от Natsume Atari и FuRyu. В рамках мероприятия был представлен трейлер амбициозного экшена под названием Reynatis, который создается настоящим звездным составом японских разработчиков.
Reynatis описывается создателями как динамичная и глубокая ролевая игра с уникальным сеттингом. Действие игры разворачивается в современном Токио, в районе Сибуя. Там действуют маги, которых опасается народ из-за их великой силы. Марин Киризуми, волшебница, способная подчинять стихии своей воле, и Сари Нисидзима, которой поручено присматривать за волшебными обитателями города, обнаруживают, что их пути переплетаются в повествовании о конфликте между магами из разных слоев общества.
Игроки могут переключаться между режимами "Освобождение" и "Подавление", чтобы выполнять яркие атаки. Магию необходимо скрывать, чтобы избежать бдительных глаз правоохранительных органов. Но когда придет время, игроки смогут раскрыть весь свой потенциал, совершая яркие атаки, которые органично вписываются в городской пейзаж. Однако если увлечься своей мощью, вам придется иметь дело с местной полицией.
Еще одной главной особенностью Reynatis является команда разработчиков. Сценаристом игры выступает Кадзусигэ Нодзима, который ранее работал над такими играми, как оригинальная Final Fantasy VII и ее ремейк. За музыкальное сопровождение будет отвечать Йоко Симомура, которая наиболее известна по работе над Kingdom Hearts. Также в создании игры участвуют Ясутака Кабураги, Юсуке Наора и режиссер Такуми Исобе.
Релиз Reynatis состоится 25 июля на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch. К сожалению, выход проекта запланирован пока только для Японии. Когда игра доберется до мирового рынка, не сообщается
Нынче в моде трейлеры с лагами? XD
0 новых идей, кнтрлц кнтрлв синопсис первого диска 7 финалки )))
3й трейлер - фпс падает ниже 30 точно, это как то не очень
15 фпс
Был бы кооп режим, может бы и вкатило... А так... Проходняк очередной.
ну такое а такое совсем не такое и как то совсем не клеится и смысла в игре кот наплакал. токио сибую паладины асасины кучу монстров из другого мира все отправляй в разработку. просто по развитию событий давайте представим что завезли магию кому та больше кому то меньше и промотаем вперед на несколько месяцев что случится? правильно мир утонет в крови и хаосе и без чудовищ