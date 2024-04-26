Японская ролевая игра Reynatis, от сценариста Final Fantasy 7, получила новый трейлер

Издательство FuRyu и разработчик Nastume Atari выпустили второй официальный трейлер мрачной ролевой игры Reynatis.
REYNATIS - это японская ролевая игра, действие которой разворачивается на тщательно воссозданных улицах Сибуи, Токио. В мире, где фантазия встречается с реальностью, жители Сибуи боятся магии и той силы, которую она несет, заставляя волшебников скрывать свои нечеловеческие способности или сталкиваться с притеснениями.
В поисках свободы через силу волшебник Марин отправляется в Сибую, где встречает Сари, сотрудника MEA, организации, призванной держать волшебников под контролем. Скрывая свою магию, исследуйте город как обычный житель, делая покупки или выполняя задания, или используйте свою взрывную силу, чтобы добраться до новых мест и сразиться с теми, кто стоит на вашем пути. Сражайтесь за то, во что вы верите, в этой стильной, завораживающей ролевой игре от геймдиректоа Такуми с музыкой Ёко Симомуры!
новый стандарт снимать лагающий билд
какой ужас..