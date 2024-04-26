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Reynatis Осень 2024
Экшен, Адвенчура, Ролевая
5.2 14 оценок

Японская ролевая игра Reynatis, от сценариста Final Fantasy 7, получила новый трейлер

butcher69
Новости

Издательство FuRyu и разработчик Nastume Atari выпустили второй официальный трейлер мрачной ролевой игры Reynatis.

REYNATIS - это японская ролевая игра, действие которой разворачивается на тщательно воссозданных улицах Сибуи, Токио. В мире, где фантазия встречается с реальностью, жители Сибуи боятся магии и той силы, которую она несет, заставляя волшебников скрывать свои нечеловеческие способности или сталкиваться с притеснениями.

В поисках свободы через силу волшебник Марин отправляется в Сибую, где встречает Сари, сотрудника MEA, организации, призванной держать волшебников под контролем. Скрывая свою магию, исследуйте город как обычный житель, делая покупки или выполняя задания, или используйте свою взрывную силу, чтобы добраться до новых мест и сразиться с теми, кто стоит на вашем пути. Сражайтесь за то, во что вы верите, в этой стильной, завораживающей ролевой игре от геймдиректоа Такуми с музыкой Ёко Симомуры!

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Alex40001

новый стандарт снимать лагающий билд

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CAT987g

какой ужас..

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