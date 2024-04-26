Японская ролевая игра Reynatis, от сценариста Final Fantasy 7, получила новый трейлер

Действие этой ролевой игры разворачивается в живописном токийском районе Сибуя — месте, где под покровом современных небоскрёбов и рекламных неоновых огней скрывается тайное противостояние магических сил.

С одной стороны — Марин Киридзуми, молодой маг, наделённый уникальной силой, не знающей границ и запретов. Он приезжает в Сибую в поисках личной свободы, стремясь освободиться от вековых уз.

С другой стороны — Сари Нисидзима, также обладающая магическими способностями. Но в отличие от Марина, она с детства верит в идеалы справедливости и порядка. Ради их торжества Сари вступает в ряды спецслужб, занимающихся контролем над магами в Сибуе. Её цель — обуздать опасные силы во имя защиты простых людей.

Вам предстоит поочерёдно управлять каждым из этих персонажей, познавая конфликт с разных сторон. Будь то исследование живописных улиц Сибуи или ожесточённые схватки с монстрами и приспешниками вражеской фракции — вы сможете примерить роль защитника свободы или хранителя порядка в этой фантастической драме.