Свежее обновление для шутера Ripout добавило помощника Синтию

3D Realms и Pet Project Games представили Синтию, современного приятеля и помощника по синтетическому разуму, который поможет игрокам в сегодняшнем обновлении раннего доступа New Beginning для Ripout. Обновление «Новое начало» также добавляет нового гибкого врага по имени Прыгун, который появляется стаями и передвигается только прыжками, а также новые разрушаемые блокирующие двери и обновленное поведение врагов.

Синтия — это часть полностью обновленного руководства, которое помогает игрокам ознакомиться со своим питомцем, ужасами космоса и всеми основными особенностями игрового процесса. Она заставит игроков исследовать заброшенные корабли и в кратчайшие сроки спасать человечество. Вы можете узнать больше об обновлении в последних примечаниях к патчу здесь.