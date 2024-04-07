на главную
об игре
Rise of the Ronin 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.9 117 оценок

Экшен Rise of the Ronin получил хвалебный трейлер

butcher69
Новости

Rise of the Ronin получила трейлер с похвальными отзывами от представителей игровой прессы, подчеркивающий достоинства последней работы Team Ninja, создателей Ninja Gaiden и Nioh.

Несмотря на неоднозначные оценки прессы Rise of the Ronin, несомненно, представляет собой надежную, доступную и глубокую боевую систему с множеством возможностей по кастомизации боевого стиля, что в очередной раз демонстрирует мастерство Team Ninja в этой области. Жаль только, что неубедительный открытый мир и не самая лучшая техническая реализация отбрасывают игру от совершенства.

Rise of the Ronin, доступная эксклюзивно на PS5, — это ролевая игра, действие которой разворачивается в Японии XIX века в период Бакумацу, переходный период между правлением сёгуната Токугава и современной эпохой Реставрации Мэйдзи. В игре появляются такие известные личности той эпохи, как Сакамото Рёма и Ёсида Сёин.

Главный герой - ронин, самурай без хозяина, который оказывается в центре этого хаоса. Взяв в свои руки судьбу Японии, он начинает прокладывать свой собственный путь в мире, опустошенном войной и охваченном внутренними конфликтами.

1
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
-zotik-

Нио и ву лонг я залпом сьел, но это чет так себе

-1