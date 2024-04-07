Экшен Rise of the Ronin получил хвалебный трейлер

Rise of the Ronin получила трейлер с похвальными отзывами от представителей игровой прессы, подчеркивающий достоинства последней работы Team Ninja, создателей Ninja Gaiden и Nioh.

Несмотря на неоднозначные оценки прессы Rise of the Ronin, несомненно, представляет собой надежную, доступную и глубокую боевую систему с множеством возможностей по кастомизации боевого стиля, что в очередной раз демонстрирует мастерство Team Ninja в этой области. Жаль только, что неубедительный открытый мир и не самая лучшая техническая реализация отбрасывают игру от совершенства.

Rise of the Ronin, доступная эксклюзивно на PS5, — это ролевая игра, действие которой разворачивается в Японии XIX века в период Бакумацу, переходный период между правлением сёгуната Токугава и современной эпохой Реставрации Мэйдзи. В игре появляются такие известные личности той эпохи, как Сакамото Рёма и Ёсида Сёин.

Главный герой - ронин, самурай без хозяина, который оказывается в центре этого хаоса. Взяв в свои руки судьбу Японии, он начинает прокладывать свой собственный путь в мире, опустошенном войной и охваченном внутренними конфликтами.