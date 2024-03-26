Rise of the Ronin: для Digital Foundry это хорошая игра, но с технической точки зрения она неубедительна

Rise of the Ronin — главный герой последнего видеоанализа Digital Foundry, в котором новый эксклюзив для PS5 был рассмотрен под увеличительным стеклом.

Начнем с положительного: Digital Foundry отмечает, что полигональные модели Rise of the Ronin богаты деталями и красивы на вид. А игре также присутствуют высококачественные тени, которые хорошо адаптируются к циклу день-ночь. Кроме того, линейные миссии демонстрируют потрясающие визуальные эффекты.

Среди негативных замечаний упоминается качество растительности, карты теней, освещения и агрессивное появление неигровых персонажей в игровом мире, что особенно раздражает в городе или при передвижении верхом. Кроме того, в текстурах используется некачественный анизотропный фильтр, что приводит к размытию поверхностей. Если сложить все это, то в результате получится проект, сравнимый в некоторых случаях с играми предыдущего поколения. Еще одним недостатком является то, что ни один из трех доступных графических режимов не гарантирует стабильную частоту кадров 60 кадров в секунду.

В Rise of the Ronin есть три графических режима: два классических, в которых особое внимание уделяется частоте кадров или разрешению и качеству графики, а также третий, который активирует трассировку лучей. Все три используют одни и те же графические настройки в отношении деталей игрового мира, текстур, освещения и теней.

Режим производительности предлагает динамическое разрешение, составляющее в среднем около 936p, которое масштабируется до 4K с помощью FSR 2, в результате чего изображение выглядит слишком мягким и с некоторыми графическими артефактами. Частота кадров стремится к 60 кадрам в секунду, но часто стабилизируется на уровне 50 кадров в секунду с падением до 45 кадров в секунду.

Режим «Качество» повышает динамическое разрешение до 1512p, но часто остается в диапазоне 1152p. Частота кадров заблокирована на уровне 30 кадров в секунду, но есть некоторые проблемы, которые создают ощущение плохой плавности. Активировав VRR, можно достичь скорости 40–50 кадров в секунду в менее требовательных ситуациях, при этом разрешение меняется, чтобы попытаться поддерживать скорость игры на уровне 45 кадров в секунду.

Наконец, режим трассировки лучей находится на между двумя предыдущими по частоте кадров, а среднее разрешение находится между 810 и 900p. В целом Digital Foundry рекомендует использовать режим производительности, учитывая, что речь идет об экшен-игре.