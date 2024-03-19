Самурайский экшен Rise of the Ronin получил 37 баллов из 40 от Famitsu

Свежий выпуск популярного японского игрового журнала Weekly Famitsu уже у подписчиков, а это значит, что в нем представлены и некоторые рецензии. По мнению редакции Famitsu, самой высоко оцененной игрой на этой неделе стала Rise of the Ronin. Четыре рецензента оценили игру так: 9/10/9/9, что дает самурайскому экшену от Team Ninja общий балл равный 37/40.
Двумя другими играми, которые получили высокие оценки от рецензентов Weekly Famitsu, стали Princess Peach: Showtime! и Winning Post 10 2024, каждая из которых получила по 33/40 баллов.
- Outcast: A New Beginning (PS5, Xbox Series) – 8/8/7/8 [31/40]
- Princess Peach: Showtime! (Switch) – 8/8/9/8 [33/40]
- Radirgy 2 (PS5, PS4, Switch) – 7/7/8/7 [29/40]
- Rise of the Ronin (PS5) – 9/10/9/9 [37/40]
- Winning Post 10 2024 (PS5, PS4, Switch) – 8/8/9/8 [33/40]
Как ожидается, другие представители игровых изданий представят свои обзоры на грядущую новинку за день до релиза, то есть 21 марта.
Напомним, что релиз Rise of the Ronin на PlayStation 5 состоится 22 марта.
3 балла потеряла, какая печаль.. жалкие журналюги.
когда же она будет на ПК???есть идеи у кого нибудь????
Может через пару лет, когда сони будет делать ремейк😆
Если провалится как форчпокен ,то думаю к осени выкатят на пк, а если стрельнит, то скорее всего нескоро , пока все соки из игры не выжмут на ps5 .
Предыдущие экзы выходили на пк через ~300 дней после PS релиза. Я бы ориентировался на этот срок.