Самурайский экшен Rise of the Ronin получил 37 баллов из 40 от Famitsu

Свежий выпуск популярного японского игрового журнала Weekly Famitsu уже у подписчиков, а это значит, что в нем представлены и некоторые рецензии. По мнению редакции Famitsu, самой высоко оцененной игрой на этой неделе стала Rise of the Ronin. Четыре рецензента оценили игру так: 9/10/9/9, что дает самурайскому экшену от Team Ninja общий балл равный 37/40.

Двумя другими играми, которые получили высокие оценки от рецензентов Weekly Famitsu, стали Princess Peach: Showtime! и Winning Post 10 2024, каждая из которых получила по 33/40 баллов.

Outcast: A New Beginning (PS5, Xbox Series) – 8/8/7/8 [31/40]

Princess Peach: Showtime! (Switch) – 8/8/9/8 [33/40]

Radirgy 2 (PS5, PS4, Switch) – 7/7/8/7 [29/40]

Rise of the Ronin (PS5) – 9/10/9/9 [37/40]

Winning Post 10 2024 (PS5, PS4, Switch) – 8/8/9/8 [33/40]

Как ожидается, другие представители игровых изданий представят свои обзоры на грядущую новинку за день до релиза, то есть 21 марта.

Напомним, что релиз Rise of the Ronin на PlayStation 5 состоится 22 марта.