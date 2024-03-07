В новом видео разработчики Rise of the Ronin рассказали о важности выбора игрока

В новом закулисном видео разработчики студии Rise of the Ronin углубились в повествование игры и роль игрока в его формировании. Видео открывается письмом, написанным персонажем, заключенным в тюрьму во время восстания, в котором подчеркивается акцент игры на выборе и его влияние на историю.
Основная концепция игрового процесса вращается вокруг Ронина, самурая без хозяина. Разработчики хотели сделать Rise of the Ronin игрой с открытым миром, в которой игроки сами прокладывают свой путь, делая свой выбор. Выбор — важная часть игры, поскольку он влияет на повествование и связи, возникающие с другими персонажами.
В видео обсуждается связь NPC с игроком. На это будет влиять выбор игрока, в результате чего сила этих связей изменится. Например, если игрок присоединяется к сёгунату, персонажи, выступающие против режима, могут стать врагами. Разработчики привели Кацуру в пример, подчеркнув, как он может стать союзником или противником в зависимости от преданности игрока.
Видео также позволило взглянуть на сеттинг и персонажей игры. Действие происходит в Японии в эпоху крупных политических волнений Бакумацу. В Rise of the Ronin исторические персонажи сочетаются с вымышленными. Разработчики сосредоточились на достижении баланса между исторической достоверностью и увлекательным игровым процессом.
Дизайн персонажей явно отражает фракции, которые они представляют. Те, кто является сторонником сёгуната, носит стиль периода Эдо, в то время как персонажи противостоящей стороны включали в себя западные влияния, такие как винтовки и кожаная одежда.
Команда ниндзей и иллюзия выбора) Знаем мы, проходили. Будет как в Нио поди, когда выбираешь себе одного союзника, который всё равно умрёт)))))
На самом деле, очень надеюсь, что они в эту игру добавят лучшее из Нио и завезут парирование, как из Ву Лонга.
Что Драгонс Догма 2, что эта игра - кроме сражений в игре ничего нет, судя по всему. Какого хрена игры у Sony выходят такими одинаковыми (хотя не только у Sony) ?!
Придумываем время и обстановку, потом боёвку, а дальше лепим на это сюжет - на третьем месте по важности. Никаких активностей и возможностей, кроме боёвки, и прокачки для этой боёвки, не придумываем. Мир - одна сплошная арена
Как же это заебало уже. А игроки и рады: боёвочку в новом сеттинге показали - покупаем !(дегенераты)
По такому же принципу делают и другие будущие игры. Тот же Bloodlines 2. Зачем напрягаться, придумывать что-то, когда стадо дегенератов всё равно побежит и купит (и за 100 долларов купит) ?!
Офигеть у тебя претензия к играм. "А почему вы показывается в геймплее - геймплей? Покажите беготню туда-сюда на полчаса!".
Как же нет. А крюк-кошка. Как же без нее современный малолетний дебил будет передвигаться. Не дай бог не будет крюк-кошки, все форумы будет завалено . душнилами, с высказываниями "какая же игра ДУШНАЯ", "Меня душнит игра", "Мне душно, не могу играть, потому что я такой ДУШНЫЙ очень"....