В новом видео разработчики Rise of the Ronin рассказали о важности выбора игрока

В новом закулисном видео разработчики студии Rise of the Ronin углубились в повествование игры и роль игрока в его формировании. Видео открывается письмом, написанным персонажем, заключенным в тюрьму во время восстания, в котором подчеркивается акцент игры на выборе и его влияние на историю.

Основная концепция игрового процесса вращается вокруг Ронина, самурая без хозяина. Разработчики хотели сделать Rise of the Ronin игрой с открытым миром, в которой игроки сами прокладывают свой путь, делая свой выбор. Выбор — важная часть игры, поскольку он влияет на повествование и связи, возникающие с другими персонажами.

В видео обсуждается связь NPC с игроком. На это будет влиять выбор игрока, в результате чего сила этих связей изменится. Например, если игрок присоединяется к сёгунату, персонажи, выступающие против режима, могут стать врагами. Разработчики привели Кацуру в пример, подчеркнув, как он может стать союзником или противником в зависимости от преданности игрока.

Видео также позволило взглянуть на сеттинг и персонажей игры. Действие происходит в Японии в эпоху крупных политических волнений Бакумацу. В Rise of the Ronin исторические персонажи сочетаются с вымышленными. Разработчики сосредоточились на достижении баланса между исторической достоверностью и увлекательным игровым процессом.

Дизайн персонажей явно отражает фракции, которые они представляют. Те, кто является сторонником сёгуната, носит стиль периода Эдо, в то время как персонажи противостоящей стороны включали в себя западные влияния, такие как винтовки и кожаная одежда.