Для Risk of Rain 2 готовится крупное дополнение Seekers of the Storm и бесплатное обновление

Новое бесплатное обновление для Risk of Rain 2 скоро выйдет, добавив новую карту и артефакты . Gearbox Software готовится к запуску нового крупного DLC под названием Seekers of the Storm. В дневнике разработчиков рассказывается о новых локациях и кроссовере с Dead Cells.

Seekers of the Storm принесет новых персонажей, уровни, монстров и многое другое, следуя за Survivors of the Void 2022. Включит шесть новых этапов, в том числе "древние храмы лемурийцев" и "интенсивные схватки на новой карте". Petrichor V — это дикий и великолепный мир, предлагающий игрокам исследовать неизведанные территории.

Shattered Abodes — это центральная равнина и кратер, окружённые сложной архитектурой. Дополнение ожидается в ближайшее время. Для активации достаточно одного члена группы, купившего DLC. Не активированные не получат доступ к новым персонажам и контенту.