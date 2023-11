Вторым расширением для Risk of Rain 2 станет Seekers of the Storm

Компания Gearbox анонсировала новое DLC для кооперативного roguelike-экшена Risk of Rain 2, получившее название Seekers of the Storm и ставшее вторым расширением для игры, которое было анонсировано вместе с анимационным трейлером, посвященным сюжету и новым персонажам.

Как и следовало ожидать, в Risk of Rain 2: Seekers of the Storm появятся новые этапы, враги, множество новых предметов и новые выжившие. В центре сюжета расширения окажется новый антагонист по имени Ложный Сын.

Созданный лемурийцами, Ложный Сын был испорчен бусинами верности Митрикса, и в расширении речь пойдет о том, как остановить его махинации. Одним из новых этапов расширения также станет введение в игру фаз дня и ночи.

Дата выхода Risk of Rain 2: Seekers of the Storm пока не определена, но она запланирована на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Игра и ее новое расширение также доступны для PS5 и Xbox Series X/S благодаря обратной совместимости.