Burger King и Roblox анонсировали коллаборацию

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King объявила о сотрудничестве с игровой онлайн-платформой Roblox. В рамках коллаборации с 22 октября в ресторанах сети появится специальное предложение — Роблокс Комбо.

Помимо этого, обновление затронет и виртуальное пространство Бургерленд внутри Roblox. Игроков ждет тематическое событие с космопиратами. Пользователям предстоит перемещаться по локациям, отражать атаки противников с помощью кетчупомета и салатного щита, а также собирать бонусы, выполнять задания и улучшать своего персонажа.

К каждому Роблокс Комбо будет прилагаться один из случайных коллекционных стикеров с изображением питомцев. Среди возможных вариантов заявлены собака, кошка, дракон, креветка и ёж в виде фирменного бургера воппер.