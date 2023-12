В Roblox раньше времени вышла официальная хоррор-игра по Five Nights at Freddy's

В популярной песочнице Roblox неожиданно состоялся выход полноценной игры по мотивам популярной хоррор-серии Five Nights at Freddy's. Сообщается, что проект получил название Five Nights at Freddy's: Survival Crew и является частью масштабной коллаборации авторов Roblox с оригинальным создателем франшизы Скоттом Коутоном. Игра позволяет опробовать свои силы в сетевом состязании для нескольких игроков.

Релиз Five Nights at Freddy's: Survival Crew состоялся раньше официального анонса. Игру уже убрали из публичного доступа, но она оставалась доступной для игроков в течение нескольких часов, что позволило им записать достаточное количество геймплея.

В хорроре игрокам предстоит выбрать сторону: людей или аниматроников. Первым нужно пережить жуткую ночь, вторым же - поймать всех людей. По словам разработчиков, выход проекта произошел раньше запланированного срока из-за ошибки. Survival Crew нуждается еще в некоторой доработке, и официальный релиз состоится только в следующем году.