Режиссер RoboCop: Rogue City с радостью воспринял возвращение Питера Уэллера ©

Руководитель проекта RoboCop: Rogue City Петр Латоч в интервью изданию ComicBook. рассказал о сотрудничестве с Питером Уэллером (Алекс Мёрфи, он же Робокоп) на протяжении всего процесса производства. Культовый протагонист франшизы не чувствовал в процессе работы никаких трудностей.

Мы хотели, чтобы он был в игре с самого начала разработки, но мы знали, что это непростая задача. Самое приятное, что когда он начал, впервые попав в студию и произнеся свою первую реплику диалога, Питер сразу же вошел в образ. Мне это просто понравилось.



Питер действительно делал замечания по поводу диалогов, которые он мог бы произнести по-другому, например, "Робокоп не сказал бы это так". Это сильно облегчало работу. Было очень классно увидеть его в этой роли.

Действие RoboCop: Rogue City происходит между событиями Robocop 2 и Robocop 3, а продолжительность основной кампании составляет от 20 до 30 часов. Это новая история, происходящая в ту же эпоху, что и классический художественный фильм 1987 года, а изюминкой игры является Питер Уэллер, озвучивающий главного героя.

Выход RoboCop: Rogue City запланирован на сентябрь, она выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X и ПК.