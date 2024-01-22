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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.8 1 043 оценки

Шутер RoboCop: Rogue City получил крупное обновление с режимом "Новая игра+"

butcher69
Новости

Авторы атмосферного шутера RoboCop: Rogue City выпустили крупное обновление для своего детища. Его размер на ПК составил около 1.8 ГБ.

Основными изменениями в обновлении стало появление нового режима "Новая игра+" (NG+) и новый режим сложности. Чтобы разблокировать режим, просто завершите игру после установки обновления - это можно сделать, перезагрузив сохранение, сделанное непосредственно перед завершением игры. После этого будет создан новый файл сохранения, загрузив который, вы получите доступ к NG+!

Кроме того, сразу после завершения игры будет разблокирован новый скин Golden Auto-9. Вместе с NG+ в игре появится новый уровень сложности, который сделает врагов еще более смертоносными.

С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.

27
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
luVol

Не ну тупых врагов делать более сложными только на факте наносимого ими урона в этом тире это лишнее. Игру достаточно пройти один раз и это не делает её плохой отсутствие нг+

4
DeadRemix

Ну так и в фильмах враги были не шибко умные, все по канону

5
Беркут Слеер
Основными изменениями в обновлении стало появление нового режима "Новая игра+" (NG+) и новый режим сложности.

Функция полезная. Но могли б и новых квестов добавить, где реально загадки, а не пойди, принеси, убей.

2
saa0891

Список изменений:

Добавлен новый режим Новая игра+

Добавлено больше чипов и плат Auto-9.

Отлично.

2
99sarOncha99

Снёс эту херь через полчасика.........посмотрел графику, пострелял по стенам, от которых отлетает штукатурка, посносил головы врагов иии.........всёёёёё....больше там делать нечего

-1
agula98

Снёс этот шедевр через 30 часиков........посмотрел графику, пострелял по стенам, от которых отлетает штукатурка, посносил головы врагов иии.........кайфанул....больше там делать нечего да и больше и не надо и это хорошо

0