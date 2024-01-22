Шутер RoboCop: Rogue City получил крупное обновление с режимом "Новая игра+"

Авторы атмосферного шутера RoboCop: Rogue City выпустили крупное обновление для своего детища. Его размер на ПК составил около 1.8 ГБ.
Основными изменениями в обновлении стало появление нового режима "Новая игра+" (NG+) и новый режим сложности. Чтобы разблокировать режим, просто завершите игру после установки обновления - это можно сделать, перезагрузив сохранение, сделанное непосредственно перед завершением игры. После этого будет создан новый файл сохранения, загрузив который, вы получите доступ к NG+!
Кроме того, сразу после завершения игры будет разблокирован новый скин Golden Auto-9. Вместе с NG+ в игре появится новый уровень сложности, который сделает врагов еще более смертоносными.
С полным списком изменений вы можете ознакомиться здесь.
Не ну тупых врагов делать более сложными только на факте наносимого ими урона в этом тире это лишнее. Игру достаточно пройти один раз и это не делает её плохой отсутствие нг+
Ну так и в фильмах враги были не шибко умные, все по канону
Функция полезная. Но могли б и новых квестов добавить, где реально загадки, а не пойди, принеси, убей.
Список изменений:
Добавлен новый режим Новая игра+
Добавлено больше чипов и плат Auto-9.
Отлично.
Снёс эту херь через полчасика.........посмотрел графику, пострелял по стенам, от которых отлетает штукатурка, посносил головы врагов иии.........всёёёёё....больше там делать нечего
Снёс этот шедевр через 30 часиков........посмотрел графику, пострелял по стенам, от которых отлетает штукатурка, посносил головы врагов иии.........кайфанул....больше там делать нечего да и больше и не надо и это хорошо