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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица, Научная фантастика
7.9 1 543 оценки

Состоялся релиз самостоятельное дополнение RoboCop: Rogue City - Unfinished Business

Gruz_ Gruz_

Состоялся релиз Unfinished Business, самостоятельного дополнения для шутера от первого лица RoboCop: Rogue City, разработанного студией Teyon. Консольные версии для PS5 и XSX/S появились в продаже несколько часов назад. Цена дополнения в PS Store и Xbox Store составляет $29,99. Что касается ПК, то в Steam дополнение появится в 18:00 по московскому времени.

Также в сети уже появились первые отзывы Unfinished Business. На портале OpenCritic средняя оценка дополнения составляет 69%, что несколько ниже, чем у базовой версии, средний рейтинг которой составляет 73%.

  • Gaming Boulevard – 9/10
  • XboxEra – 7.5/10
  • GameOnly – 7.5/10
  • Evilgamers – 7.5/10
  • Sektor.sk – 7/10
  • Gameliner – 3.5/5
  • PlayStation Universe – 7/10
  • GameGrin – 6.5/10
  • Push Square – 6/10

Судя по отзывам, речь идет о дополнении, сохранившем сильные стороны базовой игры, но не исправившем и ее проблем. Так, некоторые рецензенты сетуют на то, что в Unfinished Business больше внимания уделяется сражениям в ущерб исследованию и беседам, но других это вполне устраивает.

В аддоне RoboCop: Rogue City - Unfinished Business вас ждет новая кампания, в ходе которой вам придется подниматься по этажам башни OmniTower, захваченной наемниками. Кроме того, аддон добавит в игру новые виды врагов и оружия, а также позволит вам управлять боевым роботом ED-209.

27
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
kinoman and gamer

Консольные дисковые версии(для пс5) уже неделю как(!) на авито продаются)

5
CRAZY rock GAME

Там вроде предзаказ

3
kinoman and gamer CRAZY rock GAME

нет,диск давно в наличии-я уточнял...плюс отзывы покупаелей из других городов Рф с фотографиями-диск им отправили почти неделю назад(пока он дойдет до них проходит неск. дней)

Ну бывает,такое...на авито все новинки довольно оперативно появляются(иногда в день релиза,иногда плюс мтнус пара дней...но чтоб за неделю-впервые видел))

3
jax baron kinoman and gamer

Да ладно, вон у японцев игры аж за месяц бывают

2
JackReacher

Фанатам зайдет, игра для тех самых людей, которые на VHS лупили Робокопа в 90-ых или в начале нулевых по орт или нтв

5
Кошачий комочек

мне понравился робокоп причём топовый экшен шутер. Может и длс поиграю.

4
SOLUS5678

Супер!.

4
Пользователь ВКонтакте

Для истинных ретро олдов🤗🍻🍻🍻🤝 // Nvidia Power