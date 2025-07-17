Состоялся релиз самостоятельное дополнение RoboCop: Rogue City - Unfinished Business

Состоялся релиз Unfinished Business, самостоятельного дополнения для шутера от первого лица RoboCop: Rogue City, разработанного студией Teyon. Консольные версии для PS5 и XSX/S появились в продаже несколько часов назад. Цена дополнения в PS Store и Xbox Store составляет $29,99. Что касается ПК, то в Steam дополнение появится в 18:00 по московскому времени.
Также в сети уже появились первые отзывы Unfinished Business. На портале OpenCritic средняя оценка дополнения составляет 69%, что несколько ниже, чем у базовой версии, средний рейтинг которой составляет 73%.
- Gaming Boulevard – 9/10
- XboxEra – 7.5/10
- GameOnly – 7.5/10
- Evilgamers – 7.5/10
- Sektor.sk – 7/10
- Gameliner – 3.5/5
- PlayStation Universe – 7/10
- GameGrin – 6.5/10
- Push Square – 6/10
Судя по отзывам, речь идет о дополнении, сохранившем сильные стороны базовой игры, но не исправившем и ее проблем. Так, некоторые рецензенты сетуют на то, что в Unfinished Business больше внимания уделяется сражениям в ущерб исследованию и беседам, но других это вполне устраивает.
В аддоне RoboCop: Rogue City - Unfinished Business вас ждет новая кампания, в ходе которой вам придется подниматься по этажам башни OmniTower, захваченной наемниками. Кроме того, аддон добавит в игру новые виды врагов и оружия, а также позволит вам управлять боевым роботом ED-209.
Консольные дисковые версии(для пс5) уже неделю как(!) на авито продаются)
Там вроде предзаказ
нет,диск давно в наличии-я уточнял...плюс отзывы покупаелей из других городов Рф с фотографиями-диск им отправили почти неделю назад(пока он дойдет до них проходит неск. дней)
Ну бывает,такое...на авито все новинки довольно оперативно появляются(иногда в день релиза,иногда плюс мтнус пара дней...но чтоб за неделю-впервые видел))
Да ладно, вон у японцев игры аж за месяц бывают
Фанатам зайдет, игра для тех самых людей, которые на VHS лупили Робокопа в 90-ых или в начале нулевых по орт или нтв
мне понравился робокоп причём топовый экшен шутер. Может и длс поиграю.
Супер!.
Для истинных ретро олдов🤗🍻🍻🍻🤝 // Nvidia Power