Состоялся релиз самостоятельное дополнение RoboCop: Rogue City - Unfinished Business

Состоялся релиз Unfinished Business, самостоятельного дополнения для шутера от первого лица RoboCop: Rogue City, разработанного студией Teyon. Консольные версии для PS5 и XSX/S появились в продаже несколько часов назад. Цена дополнения в PS Store и Xbox Store составляет $29,99. Что касается ПК, то в Steam дополнение появится в 18:00 по московскому времени.

Также в сети уже появились первые отзывы Unfinished Business. На портале OpenCritic средняя оценка дополнения составляет 69%, что несколько ниже, чем у базовой версии, средний рейтинг которой составляет 73%.

Gaming Boulevard – 9/10

XboxEra – 7.5/10

GameOnly – 7.5/10

Evilgamers – 7.5/10

Sektor.sk – 7/10

Gameliner – 3.5/5

PlayStation Universe – 7/10

GameGrin – 6.5/10

Push Square – 6/10

Судя по отзывам, речь идет о дополнении, сохранившем сильные стороны базовой игры, но не исправившем и ее проблем. Так, некоторые рецензенты сетуют на то, что в Unfinished Business больше внимания уделяется сражениям в ущерб исследованию и беседам, но других это вполне устраивает.

В аддоне RoboCop: Rogue City - Unfinished Business вас ждет новая кампания, в ходе которой вам придется подниматься по этажам башни OmniTower, захваченной наемниками. Кроме того, аддон добавит в игру новые виды врагов и оружия, а также позволит вам управлять боевым роботом ED-209.