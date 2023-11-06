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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
7.6 539 оценок

Старший художник по персонажам из CDPR показал детальную модель Робокопа, созданную им для нового FPS от Teyon

Gruz_
Новости

На прошлой неделе Teyon и издатель Nacon выпустили RoboCop: Rogue City - новый экшен с элементами FPS, в котором вам предстоит стать легендарным полицейским, частично человеком, частично машиной, и встать на защиту невинных людей, сражаясь с бандитами, населяющими улицы старого Детройта.

Вскоре после релиза Якуб Чечельски, ведущий скульптор существ и старший художник по персонажам компании CD Projekt Red, поделился на ArtStation новым постом, в котором он представил более детальный взгляд на модель главного героя игры.

По словам Якуба, он был членом команды художников по персонажам Teyon и отвечал за воссоздание культового киборга для игры. При создании своего варианта "Робокопа" в Rogue City художник использовал такие программы, как ZBrush, Substance 3D Painter и Unreal Engine.

Ниже прилагаются рендеры, которыми Якуб поделился на ArtStation:

RoboCop: Rogue City вышла 2 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC, и хотя отзывы игровых критиков были неоднозначными, обычным геймерам она вполне понравилась. Например, на все том же Metacritic общий пользовательский рейтинг игры составляет 9,2 балла против 7,1 по мнению обозревателей.

53
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Max P

и хотя отзывы игровых критиков были неоднозначными

Зато Starfield они весь облизали. Сейчас всё зависит от чемоданов,на остальное критикам плевать.

13
Gector17792020

ну ну

10
Razox

угу

8
Агент Матрицы Razox

эх...

7
666ANUBIS666 Агент Матрицы

м-да

7
Лицо со шрамом 666ANUBIS666

да уж...

8
logostramus

Пффф

5
HITMAN 5

Аапчи! ой

5
U1traMagnum
ведущий скульптор существ и старший художник по персонажам компании CD Projekt Red, поделился на ArtStation новым постом, в котором он представил более детальный взгляд на модель главного героя игры

Да?) Так а кто там у вас голубей так красиво рисует?) Без вас красных петухов все знают как должен выглядеть робокоп) да моделька не плохая но все же разрабам игры виднее как должен выглядеть робокоп.

2
vzglydizugla

За него как бы постарались Пол Верховен и компания по созданию костюма, осталось только перерисовать. Да и до сего дня дофига фигурок игрушек и прочего с разной степенью детализации.

0
Scorpion_GamePlay

Вот сколько смотрю и играю и меня терзает кое-что, это губы. Они как у уточки. Мне кажется в оригинале было всё ок, но могу ошибаться.

-7
KANSERVATOR

согласен, у тестостеронового мужика губы должны быть еле видны

0
SF6W
Спойлер

Соответственно по порядку: игра, первая часть, третья часть (там уже другой актер)

Видно, что старались сделать близко к первой

8