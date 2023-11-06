Старший художник по персонажам из CDPR показал детальную модель Робокопа, созданную им для нового FPS от Teyon

На прошлой неделе Teyon и издатель Nacon выпустили RoboCop: Rogue City - новый экшен с элементами FPS, в котором вам предстоит стать легендарным полицейским, частично человеком, частично машиной, и встать на защиту невинных людей, сражаясь с бандитами, населяющими улицы старого Детройта.
Вскоре после релиза Якуб Чечельски, ведущий скульптор существ и старший художник по персонажам компании CD Projekt Red, поделился на ArtStation новым постом, в котором он представил более детальный взгляд на модель главного героя игры.
По словам Якуба, он был членом команды художников по персонажам Teyon и отвечал за воссоздание культового киборга для игры. При создании своего варианта "Робокопа" в Rogue City художник использовал такие программы, как ZBrush, Substance 3D Painter и Unreal Engine.
Ниже прилагаются рендеры, которыми Якуб поделился на ArtStation:
RoboCop: Rogue City вышла 2 ноября на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC, и хотя отзывы игровых критиков были неоднозначными, обычным геймерам она вполне понравилась. Например, на все том же Metacritic общий пользовательский рейтинг игры составляет 9,2 балла против 7,1 по мнению обозревателей.
и хотя отзывы игровых критиков были неоднозначными
Зато Starfield они весь облизали. Сейчас всё зависит от чемоданов,на остальное критикам плевать.
ну ну
угу
эх...
м-да
да уж...
Пффф
Аапчи! ой
Да?) Так а кто там у вас голубей так красиво рисует?) Без вас красных петухов все знают как должен выглядеть робокоп) да моделька не плохая но все же разрабам игры виднее как должен выглядеть робокоп.
За него как бы постарались Пол Верховен и компания по созданию костюма, осталось только перерисовать. Да и до сего дня дофига фигурок игрушек и прочего с разной степенью детализации.
Вот сколько смотрю и играю и меня терзает кое-что, это губы. Они как у уточки. Мне кажется в оригинале было всё ок, но могу ошибаться.
согласен, у тестостеронового мужика губы должны быть еле видны
Соответственно по порядку: игра, первая часть, третья часть (там уже другой актер)
Видно, что старались сделать близко к первой