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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
7.7 635 оценок

Студия COOL-GAMES пытается выяснить, нужна ли русская озвучка для RoboCop: Rogue City

KolenDar
Новости

Тут на горизонте наметился интересный проект по культовому фильму Robocop из 90-x.

Студия COOL-GAMES заинтересована в данном проекте и хотела бы узнать ваше мнение, насчет актерской озвучки данной игры. В игре много интересных и атмосферных диалогов и это радует.

Однозначно, вовремя стрельбы и взрывов половина субтитров пройдут мимо, и мы считаем, что с русской озвучкой игра будет восприниматься куда органичнее. Данный проект не повлияет на озвучку Fallout 4.

Достойна ли данная игра озвучки решать вам? Вы можете поддержать инициативу с актерской озвучкой RoboCop: Rogue City.

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Комментарии: 27
Ваш комментарий
Кей Овальд

Если хорошая озвучка, то это всегда лучше.

6
Zonen

К тому времени когда выходит озвучка, про игру уже давно забывают. А язык ничем не освежает интерес к возвращению.

5
A E

а зачем она?

4
Protocol10

не все английский знают и не всем нравится читать сабчики

3
A E Protocol10

никто никому ничего не должен
так получается

0
Pavlissimus

Разве что закадровый, одноголосый и гнусавый. С этим и ИИ справится.

3
ПУМПА ДУМПА

да)) блин я б VHS_эдишн послушал бы

-1
azusuguwa

Было бы не плохо игра получилась прикольная. Как нибудь пройду, но сейчас очень хотелось бы чтобы начали озвучку alan wake 2.

1
tvorog8088

Алана уже ГеймВойсы озвучивают.

3
Snake2105

Прикольная ава у вас 😊 но все же слышал что alan wake 2 получился обычным детективом а не интересным экшеном как первая часть, кто то был разочарован. А вот сам я еще не играл, но да в русской озвучке игра интереснее.

1
azusuguwa tvorog8088

еще не начали даже, просто сбор средств начался

0
IndecisiveBeast

однозначно и категорически нужна

1
211186

И так норм

0
Gector17792020

норм но лутьшебы селали бы

0
Satty

очередной сбор для очередного русика про который потом забудут те, кто делал сбор)

0
РоМ4иК_Спб

прошел на одном дыхании,с русским пройду и еше разок)

0
Richard Simons

Серегу Пономарева возьмите, а то он помешался на ИИ ))00000

-1
SOLUS5678

Не особо то и нужно.

-1
UnRus

Если это сделано не в России то русская озвучка, сабы и тд в принципе не нужны

-1
ПУМПА ДУМПА

ебобо штоле про сабы?

-1
ПУМПА ДУМПА

Зачем

-1
Floww

Да она там ваще не нужна)

-1
Twitch Stream Moments

Нах она там воще нужная!? Англ топ и этого хватает

-2
tvorog8088

Англоголиков на мороз...

1
ПУМПА ДУМПА tvorog8088

Иди ящеров пиксельных трахай)

-2
ПУМПА ДУМПА

+1. Только дбйбм вечно нужен русский звук.
Сами почему то не спешат английский дубляж делать на РФ-проектах.

-2
HomeWork

НЕТ конечно!

-4