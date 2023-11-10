Студия COOL-GAMES пытается выяснить, нужна ли русская озвучка для RoboCop: Rogue City

В этой игре вы окажетесь в роли Робокопа, самого известного и бесстрашного защитника закона в истории. Ваша задача — распутать клубок интриг и заговоров, которые скрываются за фасадом крупной корпорации OCP и угрожают будущему Детройта и всего человечества. Вам придётся столкнуться не только с бандами и наркоторговцами, но и с новыми противниками, которые обладают современным оружием и технологиями.
Вы можете использовать все преимущества Робокопа: непробиваемая броня, термальное зрение, сканирование и анализ окружения, хакинг и многое другое. Также в вашем распоряжении есть широкий арсенал оружия, в том числе легендарный пистолет Auto-9, который может поражать цели на большом расстоянии.
Игра даёт вам возможность свободно исследовать улицы Детройта, в которых вас ждут различные задания и секреты. И конечно же не обойдётся без знакомых локаций и персонажей, которых вы могли видеть в фильмах.
Во время прохождения вы будете не только бесконечно стрелять из оружия по огромному количеству врагов, но и расследовать преступления, принимая решения, которые повлияют на ход игры и репутацию Робокопа. Вы должны искать улики, допрашивать свидетелей и подозреваемых, а также поддерживать общественный порядок на улицах Детройта. Но будьте осторожны: ваш выбор может иметь серьёзные последствия для обычных граждан.
И напоследок стоит упомянуть, что в озвучке Робокопа принял участие актёр Питер Уэллер, который исполнил роль Робокопа в первых двух фильмах.
Если хорошая озвучка, то это всегда лучше.
К тому времени когда выходит озвучка, про игру уже давно забывают. А язык ничем не освежает интерес к возвращению.
а зачем она?
не все английский знают и не всем нравится читать сабчики
никто никому ничего не должен
так получается
Разве что закадровый, одноголосый и гнусавый. С этим и ИИ справится.
да)) блин я б VHS_эдишн послушал бы
Было бы не плохо игра получилась прикольная. Как нибудь пройду, но сейчас очень хотелось бы чтобы начали озвучку alan wake 2.
Алана уже ГеймВойсы озвучивают.
Прикольная ава у вас 😊 но все же слышал что alan wake 2 получился обычным детективом а не интересным экшеном как первая часть, кто то был разочарован. А вот сам я еще не играл, но да в русской озвучке игра интереснее.
еще не начали даже, просто сбор средств начался
однозначно и категорически нужна
И так норм
норм но лутьшебы селали бы
очередной сбор для очередного русика про который потом забудут те, кто делал сбор)
прошел на одном дыхании,с русским пройду и еше разок)
Серегу Пономарева возьмите, а то он помешался на ИИ ))00000
Не особо то и нужно.
Если это сделано не в России то русская озвучка, сабы и тд в принципе не нужны
ебобо штоле про сабы?
Зачем
Да она там ваще не нужна)
Нах она там воще нужная!? Англ топ и этого хватает
Англоголиков на мороз...
Иди ящеров пиксельных трахай)
+1. Только дбйбм вечно нужен русский звук.
Сами почему то не спешат английский дубляж делать на РФ-проектах.
НЕТ конечно!