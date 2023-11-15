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RoboCop: Rogue City 02.11.2023
7.8 715 оценок

Свежее обновление для RoboCop: Rogue City решает несколько проблем, блокирующих прогресс в прохождении

butcher69
Новости

Компания Teyon выпустила новый патч для PC-версии игры RoboCop: Rogue City. Шутер обновился до версии 1.002. Обновление вносит ряд мелких исправлений:

  • Устранена проблема, блокировавшая сохранение демоверсии
  • Исправлена проблема, из-за которой неигровой персонаж наполовину проникал сквозь пол, блокируя игроков
  • Исправлены некоторые проблемы с текстурами
  • Исправлены проблемы с некоторыми сегментами расследования в некоторых побочных миссиях.

Как видите, это незначительные исправления, но они должны улучшить игру и предотвратить возникновение ситуаций, когда кто-то застревает и не может продолжить игру.

RoboCop: Rogue City доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC

23
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
III0P0X

Только это описание предыдущего патча от 7 ноября.

7
POGRANEC_BLR

На релизе прошел, косяков не было! Один чел только по квесту под пол провалился и все!))) А так игра огонь!)))

2
Игорь Остапенко
Спойлер

Updated the DLSS plugin

Implemented NVIDIA Reflex

Fixed Motion Blur

Fixed AI not playing death animation

Reduced one cutscene's file size

Fixed framerate drops when the players rotates

Fixed RoboCop's Shock skill

Fixed a soft lock in the third level

Fixed gameplay, blockers and cat visibility in the Riots and Tenements on Fire level.

Fixed Pickles

Fixed an exploit with a staircase door in Ulysses' Basement

Remastered Casey Wong's muffled voiceline

Fixed a few more audio files

Torchheads in the windows are now able to damage RoboCop

Fixed Anne Lewis' Assault hair color

Fixed Samantha's dialogue

Fixed the Auto-9's upgrade values not being correctly applied between levels

1
Scorpion_GamePlay

Да твою дивизию. Скокаж косяков. надеюсь смогу пройти до конца

0
xStriiim

У меня были только две бесячие баги - некоторые оружия не брал и в сюжетных роликах, телик не показывал, только голоса слышны

0
Animario

версия 1.002? Последняя 1.1.1.0 была. Или я в этой нумерации патчей просто не шарю?

надеюсь скоро стопроцентно пофиксят того черта провалившегося в пол и подобные баги. Так обидно тогда стало, зачистив все побочки застрял на том мудаке и тут заявили, что нужно вернутся на сохранение в момент прибытия в город. Ну и снес нахрен игру, пока что. Не хочется словить подобную дичь ещё где-то в прохождении. Подожду еще фиксов)

0
oceloteqt

с вкл генерацией кадров вылетает по кд, а без нее фпс ниже на 50%

0
Ang Dark

На старте игры, можно бесконечно вытаскивать чудака который рисует граффити из мусорки, для этого нужно сказать , что вы ПРЕДУПРЕЖДАЕТЕ его, после чего зайти в какое-нить здание, выйти и опять подойти к той мусорке где он прятался(он опять там будет- видимо он там живет ^_^), после чего его можно хоть до усёру вытаскивать так... это ТИПО повышает мнение горожан в +, но по факту тупо ни черта не даст больше -_- ... как-бы баг. А так прям каких-то проблем не заметил, им-бы лицевую анимацию подтянуть...

-1