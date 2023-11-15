Свежее обновление для RoboCop: Rogue City решает несколько проблем, блокирующих прогресс в прохождении

В этой игре вы окажетесь в роли Робокопа, самого известного и бесстрашного защитника закона в истории. Ваша задача — распутать клубок интриг и заговоров, которые скрываются за фасадом крупной корпорации OCP и угрожают будущему Детройта и всего человечества. Вам придётся столкнуться не только с бандами и наркоторговцами, но и с новыми противниками, которые обладают современным оружием и технологиями.
Вы можете использовать все преимущества Робокопа: непробиваемая броня, термальное зрение, сканирование и анализ окружения, хакинг и многое другое. Также в вашем распоряжении есть широкий арсенал оружия, в том числе легендарный пистолет Auto-9, который может поражать цели на большом расстоянии.
Игра даёт вам возможность свободно исследовать улицы Детройта, в которых вас ждут различные задания и секреты. И конечно же не обойдётся без знакомых локаций и персонажей, которых вы могли видеть в фильмах.
Во время прохождения вы будете не только бесконечно стрелять из оружия по огромному количеству врагов, но и расследовать преступления, принимая решения, которые повлияют на ход игры и репутацию Робокопа. Вы должны искать улики, допрашивать свидетелей и подозреваемых, а также поддерживать общественный порядок на улицах Детройта. Но будьте осторожны: ваш выбор может иметь серьёзные последствия для обычных граждан.
И напоследок стоит упомянуть, что в озвучке Робокопа принял участие актёр Питер Уэллер, который исполнил роль Робокопа в первых двух фильмах.
Только это описание предыдущего патча от 7 ноября.
На релизе прошел, косяков не было! Один чел только по квесту под пол провалился и все!))) А так игра огонь!)))
Updated the DLSS plugin
Implemented NVIDIA Reflex
Fixed Motion Blur
Fixed AI not playing death animation
Reduced one cutscene's file size
Fixed framerate drops when the players rotates
Fixed RoboCop's Shock skill
Fixed a soft lock in the third level
Fixed gameplay, blockers and cat visibility in the Riots and Tenements on Fire level.
Fixed Pickles
Fixed an exploit with a staircase door in Ulysses' Basement
Remastered Casey Wong's muffled voiceline
Fixed a few more audio files
Torchheads in the windows are now able to damage RoboCop
Fixed Anne Lewis' Assault hair color
Fixed Samantha's dialogue
Fixed the Auto-9's upgrade values not being correctly applied between levels
Да твою дивизию. Скокаж косяков. надеюсь смогу пройти до конца
У меня были только две бесячие баги - некоторые оружия не брал и в сюжетных роликах, телик не показывал, только голоса слышны
версия 1.002? Последняя 1.1.1.0 была. Или я в этой нумерации патчей просто не шарю?
надеюсь скоро стопроцентно пофиксят того черта провалившегося в пол и подобные баги. Так обидно тогда стало, зачистив все побочки застрял на том мудаке и тут заявили, что нужно вернутся на сохранение в момент прибытия в город. Ну и снес нахрен игру, пока что. Не хочется словить подобную дичь ещё где-то в прохождении. Подожду еще фиксов)
с вкл генерацией кадров вылетает по кд, а без нее фпс ниже на 50%
На старте игры, можно бесконечно вытаскивать чудака который рисует граффити из мусорки, для этого нужно сказать , что вы ПРЕДУПРЕЖДАЕТЕ его, после чего зайти в какое-нить здание, выйти и опять подойти к той мусорке где он прятался(он опять там будет- видимо он там живет ^_^), после чего его можно хоть до усёру вытаскивать так... это ТИПО повышает мнение горожан в +, но по факту тупо ни черта не даст больше -_- ... как-бы баг. А так прям каких-то проблем не заметил, им-бы лицевую анимацию подтянуть...