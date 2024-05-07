Помимо Steam Rocksmith+ выйдет также на PS4 и PS5

Эта игра создана для поклонников рок-музыки и владельцев настоящих гитар. Именно настоящих с jack-разъемом. Фишка Rocksmith в том, что игрокам больше не нужно приобретать маленькую пластиковую гитарку с пятью кнопочками – меж тем обязательный атрибут Guitar Hero и Rock Band. Все стало гораздо проще. В Rocksmith вы можете легко присоединить к PC или консоли свою гитару и тут же начать зажигать на виртуальной сцене. Игра способна автоматически подстраиваться под уровень мастерства того или иного «рокера» и таким образом позволяет новичкам очень быстро обучиться игре на реальной гитаре.