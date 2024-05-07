Помимо Steam Rocksmith+ выйдет также на PS4 и PS5

Ubisoft объявила, что Rocksmith+ выйдет на PS4, PS5 и Steam 6 июня 2024 года.

Благодаря перекрестной подписке пользователи могут играть на всех платформах по одной цене. Rocksmith+ в настоящее время доступен на ПК, iOS и Android. Новые подписчики могут бесплатно попробовать Rocksmith+ и играть в ограниченное количество песен, уроков и функций в течение семи дней при подписке на 12-месячный план. Новые подписчики могут бесплатно попробовать Rocksmith+ и воспроизвести ограниченное количество песен, уроков и функций или получить полный доступ на семь дней при подписке на 12-месячный план.