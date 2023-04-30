Создатели Rogue Legacy 2 выпустили финальное крупное обновление The Swan Song и поблагодарили игроков за поддержку ©

Компания Cellar Door Games выпустила обновление The Swan Song для Rogue Legacy 2, финальное обновление для сиквела популярного экшен-платформера roguelike. Это крупный патч, созданный как благодарность всем игрокам... или, по крайней мере, тем, кто купил игру.

Разумеется, команда не забросит игру с выходом этого обновления и продолжит исправлять ошибки игры в последующих, пусть и незначительных, патчах.

Следует отметить, что The Swan Song пока вышла только на ПК. Консольная версия, то есть для Nintendo Switch и Xbox, появится позже.

Примечания к патчу действительно огромны, учитывая количество добавленного контента. Однако основными нововведениями являются три новых режима игры: "Танатофобия" стала официальным специальным режимом игры (в нем требуется пройти игру за 15 жизней), добавился режим "Тана-двухфобия", в котором количество доступных жизней сокращается до 11 и повышается общая сложность, а также режим "Истинный бродяга", в котором персонаж рандомизируется, бросается в случайные биомы и проверяет игрока на то, как далеко он сможет зайти.

Обновление также вводит режим "Мечты", аналогичный "Задачам Шрама", в котором вам предстоит разыграть фантазии некоторых из самых знаковых персонажей игры. Что это за фантазии, предстоит выяснить игроку.

Также добавлены три потрясающих вида оружия: молот Мьонье, марионетка и доска для серфинга. Наконец, добавлена возможность дальнейшей настройки игры: пользовательские переводы, исправленные семена для спидраннеров (включая режимы проверки) и многое другое. Одним словом, стоит установить это обновление и опробовать все новые возможности.