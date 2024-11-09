Пиратская тактика Rogue Waters обзавелась демоверсией и дорожной картой обновлений

Tripwire Interactive и разработчик Ice Code Games объявили о выпуске новой играбельной демоверсии для своего пиратского пошагового тактического приключения Rogue Waters, доступной для бесплатной загрузки на ПК с Windows в Steam. Игроки могут отправиться в свое первое плавание по опасным открытым морям, испытывая лихие пошаговые бои, где даже окружающая среда может стать смертельным оружием.

Разработчик Ice Code Games также выпустил новую дорожную карту контента, охватывающую февраль 2025 года. Игроки могут рассчитывать на крупные обновления игрового процесса до конца года, которые добавят новые деревья навыков и наборы предметов, а также на продолжающуюся балансировку прогресса и увидят новый игровой класс и класс вражеских юнитов, которые появятся в 2025 году.

Rogue Waters — тактическая пошаговая игра в жанре roguelite, действие которой происходит в пиратском мире, охваченном ужасным проклятием. Наберите разношерстную команду пиратов и превратите их в свирепых воинов, подружитесь с классическими существами из пиратских мифов и призовите их, проложите курс через постоянно меняющийся игровой мир и поверните ход битвы на суше или на море, манипулируя картой, чтобы получить преимущество в новом взгляде на тактический пошаговый бой.

Rogue Waters вышла на ПК в Steam и Epic Games Store 30 сентября 2024 года. Версии для консолей Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X|S и выйдут 4 февраля 2025 года.