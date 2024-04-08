Платформер Rugrats: Adventures in Gameland обзавёлся демоверсией в Steam

MIX, Limited Run Games и WALLRIDE объединились, чтобы создать свежую игру во вселенной Rugrats от Nickelodeon — Rugrats: Adventures in Gameland. Это совершенно новое платформерное приключение выйдет на ПК, консолях и NES в виде эксклюзивного физического издания с ограниченным тиражом. Rugrats: Adventures in Gameland выйдет в цифровом формате этой весной для Nintendo Switch, Xbox, PlayStation и ПК в Steam.

Поклонники, желающие освоить игру, могут сделать это прямо сейчас, ознакомившись с совершенно новой демоверсией. Впервые фанаты дома могут опробовать режим HD — графический режим, который позволяет игрокам воплотить в жизнь свои мечты и управлять собственным мультяшным приключением.