Новый ролик SacriFire посвятили главным особенностям грядущей JRPG

На выставке Future Games Show был представлен новый трейлер SacriFire, ролевой игры с ретро-графикой, который прокомментировал продюсер проекта, Михал Чичи. Видеоролик иллюстрирует ключевые особенности игры, которая выходит на PC в первом квартале 2026 года.

SacriFire — это любовное письмо к классике ролевых игр 90-х, что особенно заметно в её игровом процессе и визуальном оформлении. Игра использует гибридную боевую систему, сочетая пошаговые элементы и реальное время, что создаёт динамичные и захватывающие сражения. Игроки смогут атаковать цепочкой, выбирать подходящее оружие и координировать действия с товарищами по команде.

Особое внимание стоит уделить графическому стилю: пиксель-арт дополнен трёхмерными фонами и вручную нарисованными персонажами, что придаёт игре уникальную атмосферу. Это сочетание старой школы и новых технологий создаёт яркий визуальный опыт.

В SacriFire будет две реальности, с которыми предстоит взаимодействовать, а также проработанная система прогрессии и головоломки. Саундтрек от Мото Сакурабы и английский дубляж обещают добавить игре интенсивности и глубины.