Новая Saints Row станет бесплатной для подписчиков PlayStation Plus

Уже в сентябре владельцы консоли PlayStation и подписчики PlayStation Plus бесплатно получат неплохой экшен с открытым миром, погонями и перестрелками. Речь идет о новом перезапуске Saints Row от разработчиков из студии Volition и Deep Silver. Игру можно будет бесплатно добавить в свою библиотеку начиная с 5 сентября, и предложение будет доступно до 2 октября.
Saints Row станет главной игрой в ежемесячной подборке игр для подписчиков PS Plus Essential. Об этом сообщает авторитетный инсайдер под ником "billbil_kun". Вместе с этим экшеном также будут доступны еще две игры, однако они будут известны уже после официального анонса от Sony.
Saints Row - приключенческая экшен-игра с открытым миром, вышедшая в августе на консолях и ПК в цифровом магазине Epic Games Store. На днях проект наконец-то добрался до Steam, где получил смешанные отзывы. В основном проект ругают за годовую эксклюзивность для EGS, но с геймплейной точки зрения у игроков почти нет претензий.
Действие Saints Row происходит в Санто-Илезо, вымышленном городе на юго-западе США. Вы берете на себя роль главаря "Святых" - преступной группировки, образовавшейся из группы молодых людей, отвергнутых другими враждебными бандами. Вам предстоит создать собственную империю и расширить территорию, сражаясь с "Пантеро", "Идолами" и "Маршаллом".
Официальный анонс сентябрьской подборки PlayStation Plus должен состояться 30 августа.
убогое г, которое и бесплатно не надо. за сутки пробегается сюжетка. а она малая часть однообразных глупых активностей. 3 и 4 на фоне этого шедевры. в перезапуске хуже все и в разы.
Нам такое даром не надо.
норм. давно хотел попробовать сам, но покупать не решался из-за неоднозначных отзывов
Неплохо. Сам пару дней назад купил и решил ознакомиться с игрой, так как вышла в Steam.
Самая стремная часть
Лучше бы с трешкой ознакомился )
Оригинальной ☝️😌
Я думаю, итак достаточно ознакомлен. Кстати, Remastered очень даже хороша.
Мать моя! 2480 игр????
Х