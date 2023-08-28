Новая Saints Row станет бесплатной для подписчиков PlayStation Plus ©

Уже в сентябре владельцы консоли PlayStation и подписчики PlayStation Plus бесплатно получат неплохой экшен с открытым миром, погонями и перестрелками. Речь идет о новом перезапуске Saints Row от разработчиков из студии Volition и Deep Silver. Игру можно будет бесплатно добавить в свою библиотеку начиная с 5 сентября, и предложение будет доступно до 2 октября.

Saints Row станет главной игрой в ежемесячной подборке игр для подписчиков PS Plus Essential. Об этом сообщает авторитетный инсайдер под ником "billbil_kun". Вместе с этим экшеном также будут доступны еще две игры, однако они будут известны уже после официального анонса от Sony.

Saints Row - приключенческая экшен-игра с открытым миром, вышедшая в августе на консолях и ПК в цифровом магазине Epic Games Store. На днях проект наконец-то добрался до Steam, где получил смешанные отзывы. В основном проект ругают за годовую эксклюзивность для EGS, но с геймплейной точки зрения у игроков почти нет претензий.

Действие Saints Row происходит в Санто-Илезо, вымышленном городе на юго-западе США. Вы берете на себя роль главаря "Святых" - преступной группировки, образовавшейся из группы молодых людей, отвергнутых другими враждебными бандами. Вам предстоит создать собственную империю и расширить территорию, сражаясь с "Пантеро", "Идолами" и "Маршаллом".

Официальный анонс сентябрьской подборки PlayStation Plus должен состояться 30 августа.