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Saints Row (2022) 23.08.2022
5.3 860 оценок

Новая Saints Row станет бесплатной для подписчиков PlayStation Plus

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Gutsz
Новости

Уже в сентябре владельцы консоли PlayStation и подписчики PlayStation Plus бесплатно получат неплохой экшен с открытым миром, погонями и перестрелками. Речь идет о новом перезапуске Saints Row от разработчиков из студии Volition и Deep Silver. Игру можно будет бесплатно добавить в свою библиотеку начиная с 5 сентября, и предложение будет доступно до 2 октября.

Saints Row станет главной игрой в ежемесячной подборке игр для подписчиков PS Plus Essential. Об этом сообщает авторитетный инсайдер под ником "billbil_kun". Вместе с этим экшеном также будут доступны еще две игры, однако они будут известны уже после официального анонса от Sony.

Saints Row - приключенческая экшен-игра с открытым миром, вышедшая в августе на консолях и ПК в цифровом магазине Epic Games Store. На днях проект наконец-то добрался до Steam, где получил смешанные отзывы. В основном проект ругают за годовую эксклюзивность для EGS, но с геймплейной точки зрения у игроков почти нет претензий.

Действие Saints Row происходит в Санто-Илезо, вымышленном городе на юго-западе США. Вы берете на себя роль главаря "Святых" - преступной группировки, образовавшейся из группы молодых людей, отвергнутых другими враждебными бандами. Вам предстоит создать собственную империю и расширить территорию, сражаясь с "Пантеро", "Идолами" и "Маршаллом".

Официальный анонс сентябрьской подборки PlayStation Plus должен состояться 30 августа.

-7
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
ZackSnyder

убогое г, которое и бесплатно не надо. за сутки пробегается сюжетка. а она малая часть однообразных глупых активностей. 3 и 4 на фоне этого шедевры. в перезапуске хуже все и в разы.

2
6363

Нам такое даром не надо.

0
BoT_TaK_BoT

норм. давно хотел попробовать сам, но покупать не решался из-за неоднозначных отзывов

0
warp 37

Неплохо. Сам пару дней назад купил и решил ознакомиться с игрой, так как вышла в Steam.

-4
RTYWD

Самая стремная часть

4
Pimba

Лучше бы с трешкой ознакомился )

Оригинальной ☝️😌

1
warp 37 Pimba

Я думаю, итак достаточно ознакомлен. Кстати, Remastered очень даже хороша.

1
Pimba warp 37

Мать моя! 2480 игр????

Х

0