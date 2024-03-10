Продажи Sakuna: Of Rice and Ruin составили более 1,5 миллиона копий на PS4, NS и ПК, готовится аниме-сериал

Студия Toho Animation занимается аниме-адаптацией игры Sakuna: Of Rice and Ruin уже в этом году! Совместная работа с аниме-студией P.A. Works Corporation обещает интересное и качественное воплощение игрового мира в анимационной форме. Участие озвучивающих актеров из игры подчеркнет связь между игрой и аниме. Список актеров для озвучивания персонажей также обещает качественное исполнение ролей.

Игра Sakuna: Of Rice and Ruin пользуется огромной популярностью, что подтверждается продажами более 1,5 миллиона копий по всему миру. Высокий рейтинг и положительные отзывы на платформе Steam свидетельствуют о качестве и привлекательности игрового проекта.

Сюжет игры, рассказывающий о приключениях богини плодородия, обещает захватывающие и увлекательные моменты, где игрокам предстоит сражаться с монстрами, выращивать рис и доказывать свою божественность.

Новое обновление игры, позволяющее держать одновременно на руках собаку и кошку, добавляет забавные и интересные возможности взаимодействия с питомцами, что, безусловно, порадует фанатов игры. Кроме того, включение поддержки испанского и китайского языков расширит аудиторию игры и позволит еще большему количеству игроков насладиться уникальным игровым опытом.

Студии Toho Animation и P.A. Works Corporation имеют впечатляющие работы в своем портфолио - «Магическая битва», «Фрирен, провожающая в последний путь», «Укрась прощальное утро цветами обещания», и работа над фильмами «Евангелион 1.11: Ты (не) один» и «Призрак в доспехах: Синдром одиночки», что обещает высокое качество аниме-адаптации игры Sakuna: Of Rice and Ruin. Будем ждать с выхода аниме в 2024 году и следить за дальнейшими новостями о проекте.