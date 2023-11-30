Ремастер Sam & Max: The Devil's Playhouse появится весной 2024 года на PS4, Xbox One, Switch и ПК

Skunkape Games отложила ремастер приключенческой игры Sam & Max: The Devil's Playhouse с ранее запланированного периода выпуска 2023 года на весну 2024 года, а также подтвердила, что он выйдет на PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam.

Ремастер Sam & Max: The Devil's Playhouse от Skunkape Games включает обновленную графику, освещение, синхронизацию губ, кинематографию и музыку, чтобы привести игру в соответствие с современными стандартами. Добавление элементов управления мышью «укажи и щелкни», усовершенствования пользовательского интерфейса и настройки специальных возможностей делают игру более комфортной.