Шмап Savant - Ascent Anniversary Edition теперь называется Savant - Ascent REMIX и выходит 15 сентября ©

Студия D-Pad сообщила, что издание Savant — Ascent Anniversary Edition было переименовано в Savant — Ascent REMIX и будет выпущено для ПК в Steam, GOG и Epic 15 сентября, а позднее — для PlayStation, Switch, iOS и Android. Изменение названия отражает тот факт, что то, что начиналось как ремастер дебютной игры разработчика Owlboy, быстро переросло в нечто гораздо более обширное, что сделало Savant — Ascent REMIX полноценным продолжением оригинальной игры.

Savant – Ascent REMIX поднимает платформер-стрелялку на новую высоту, предлагая множество совершенно нового контента, который более чем вдвое превышает размер оригинальной игры. В оригинальных играх 2 есть пять этапов, каждый со своим уникальным трюком, на которых вам придется сражаться с лазерными акулами, космическими роботами-захватчиками и даже с бессмертным самураем. Чтобы пройти эти новые этапы и победить боссов в конце каждого из них, вы получите в свой арсенал новый двойной прыжок, отмену прыжка и мощные выстрелы в воздухе. Также есть новый бесконечный режим выживания, новые режимы сложности, в том числе стиль NES, хардкорный режим без контрольных точек, и 22 новые песни, написанные известным норвежским музыкантом Савантом. Полный саундтрек также будет доступен для покупки в Steam.

В Savant – Ascent REMIX вы играете за Алхимика, которого неведомая сила сбросила со своей башни. Ваша цель - подняться обратно на вершину, при этом ваше движение всегда ограничено двумя платформами, будь то движущиеся лифты или космический мусор. Используя быстрые залпы магических снарядов, чтобы уничтожать атакующих врагов, и точные рывки и прыжки, чтобы перемещаться между двумя платформами, вы должны попытаться выжить в смертельно опасном путешествии обратно на вершину.