Выход шмапа Savant: Ascent REMIX перенесли на конец сентября ©

D-Pad Studio сообщила, что Savant — Ascent REMIX сталкнулась с небольшой задержкой и имеет новую дату выпуска. Savant - Ascent REMIX выйдет на ПК в Steam, GOG и Epic 29 сентября и, как и планировалось, позже выйдет на PlayStation, Switch, iOS и Android.

«Всем, кто с нетерпением ждал возможности сыграть в Savant — Ascent REMIX, мы очень сожалеем о задержке», — сказал Джо-Реми Мэдсен из D-Pad Studio. «Однако это решение нам пришлось принять ради пользы игры, и мы рады представить лучшую возможную версию игры 29 сентября».

Savant - Ascent REMIX начиналась как обновленная версия дебютной игры разработчика Owlboy, но теперь превратилась в полноценное продолжение оригинальной игры. Savant - Ascent REMIX поднимает платформер-стрелялку на новую высоту и может похвастаться множеством совершенно нового контента, размер которого более чем вдвое превышает размер оригинальной игры. В оригинальной игре 2 есть пять этапов, каждый со своим уникальным трюком, на которых вам придется сражаться с лазерными акулами, космическими роботами-захватчиками и даже бессмертным самураем. Чтобы пройти эти новые этапы и победить боссов в конце каждого, в ваш арсенал добавятся новые двойные прыжки, прыжки с отменой и мощные выстрелы в воздухе. Также есть новый бесконечный режим выживания, новые режимы сложности, в том числе режим Hardcore в стиле NES, без контрольных точек, и 36 новых песен, написанных известным норвежским музыкантом Savant.