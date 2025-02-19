Новый ролик Sea of Thieves раскрывает подробности 15-го сезона

20 февраля в Sea of Thieves начнется 15-й сезон, Wild Things, который принесет новые приключения и контент для игроков. В этом обновлении выделяются два огромных морских монстра — мегалодоны Feared Redmaw и Barnacled Dread. Redmaw, чья угроза заключена в огненном укусе, может поджигать корабли, а при слишком близком контакте взрывается, разрушая судно. Barnacled Dread же наносит электрический урон и вызывает ползунов на палубах.
Сезон также включает расширение The Hunter’s Call, в рамках которого появляется новая торговая компания с магазинами в аванпостах. Игроки смогут стать эмиссарами этой компании и отправляться на рыбалку, охоту и рейды, получая эксклюзивные предметы за выполнение заданий.
Кроме того, ожидается 100 уровней наград, новый Plunder Pass, а также новые дикие животные, такие как чайки и кабаны. В игре появится возможность настройки пользовательского текста, включая шрифт и фон.
Этот сезон обещает добавить массу новых возможностей для исследования, сражений и веселых приключений, так что это отличное время, чтобы вернуться или начать играть в Sea of Thieves.
Для новичков игра норм? Или уже поздно начинать?
"Для новичков с друзьями" в соло и особенно новичку делать там нечего. А так почему бы и нет. Когда я начинал вообще в игре ничего не было, страшно предствить что было на релизе. Игра класная на деле и не очень легкая. Много рутины. Можно буквально плыть полчаса и нечего не встретить, а может быть что то произойти. Шторм, нападение пиратов(нпс) акулы, кракена или за тобой будут охотиться игроки. У нас как то угнали корабль с сокровищами пока мы остров лутали) да и мы так же делали)
Бывало просто заходил рыбачить на шхуне. Она в соло неплохо управляется
Всегда была норм для новичков - прогрессия только косметическая. Все зависит от личных скиллов и знания механик.
Плюс есть безопасный режим без других игроков, чтобы втянуться
Зашел недавно и диву дался, в игре есть контент который не скучно играть.
Щас уже рекомендую хватать своих друзей и начать играть.