Новый ролик Sea of Thieves раскрывает подробности 15-го сезона

20 февраля в Sea of Thieves начнется 15-й сезон, Wild Things, который принесет новые приключения и контент для игроков. В этом обновлении выделяются два огромных морских монстра — мегалодоны Feared Redmaw и Barnacled Dread. Redmaw, чья угроза заключена в огненном укусе, может поджигать корабли, а при слишком близком контакте взрывается, разрушая судно. Barnacled Dread же наносит электрический урон и вызывает ползунов на палубах.

Сезон также включает расширение The Hunter’s Call, в рамках которого появляется новая торговая компания с магазинами в аванпостах. Игроки смогут стать эмиссарами этой компании и отправляться на рыбалку, охоту и рейды, получая эксклюзивные предметы за выполнение заданий.

Кроме того, ожидается 100 уровней наград, новый Plunder Pass, а также новые дикие животные, такие как чайки и кабаны. В игре появится возможность настройки пользовательского текста, включая шрифт и фон.

Этот сезон обещает добавить массу новых возможностей для исследования, сражений и веселых приключений, так что это отличное время, чтобы вернуться или начать играть в Sea of Thieves.